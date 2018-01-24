Как бывшая коммунальная квартира превратилась в центр инклюзивного искусства?

24 января, среда, 12:59

Главное правило поведения гостей театрального проекта «Квартира» - надеть тапочки и чувствовать себя как дома. В остальном – полная свобода, можно сидеть, ходить, лежать – делать все, что захочется. Спектакль «Недетские разговоры» проходит в интерьерах комнат бывшей коммунальной квартиры, и помогает обычным и особенным детям чувствовать себя на равных.