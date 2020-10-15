Как бездомная собака Лисичка обрела свой дом и помогла реабилитации детей

14 октября, среда, 11:22

Итоги проекта "Хождение за три моря". А также, о собаке-путешественнице по кличке Лисичка.

Эта собака по кличке Лисичка - звезда социальных сетей. Из бездомного щенка она превратилась в профессиональную путешественницу, Участница проекта "По следам Афанасия Никитина", помогла двум детям пройти реабилитацию и сама обрела постоянный дом. О путешествии со смыслом, расскажем подробнее.

Четвероногая путешественница уже несколько недель привыкает к новому дому. За это время она успела освоиться с прогулками по высокой траве и узнать, что такое дождь. В степях и пустынях, откуда она приехала, и то, и другое - редкость.

Инесса Вербова:

"Первая особенность.. она идет по дороге... поняла что можно по траве тоже ходить. Потом она не знала, что такое дождь... посмотрела на небо, ей не нравится".

Лисичка привыкла всюду следовать за своим хозяином Евгением Кутузовым.

Путешественник решил повторить маршрут знаменитого Афанасия Никитина - и отправился пешком из Твери в Индию. Проект назвал Хождение за три моря, его цели – познакомить подписчиков с российской глубинкой и привлечь внимание к проблемам детей с ДЦП. Собака прибилась к нему недалеко от поселка Джалыково в Республике Калмыкия, и стала и попутчицей, и верным другом.

Инесса Вербова: "Во время путешествия с Женей они спали и в палатке, и в гостевых домах... она поняла, большой диван это круто".

Путешественники прошли вместе пятьсот километров пешком и дошли до села Дружба в Дагестане. Евгений решил отправить собаку на заслуженный отдых и передал Лисичку новой хозяйке. Инесса познакомилась с Евгением на проектах в поддержку донорского движения и следила за его перемещениями в социальных сетях. Как и другие подписчики, она сразу полюбила бездомную собачку. И забрала ее без раздумий.

Инесса Вербова: "Мне очень понравилась собака... мне казалось что это уже моя собака, если Женя хочет ее отдать".

Сам Евгений сейчас находится в Дербенте – марафон пришлось приостановить, дальнейший путь должен был проходить через Азербайджан, но границы закрыты, и когда откроются – остается только гадать.

Евгений Кутузов, Путешественник, организатор и участник марафона "По следам Афанасия Никитина" "Я сейчас нахожусь на самом юге России... Подводя итоги – пеший путешественник оказался заперт в Дагестане, ни туда, ни сюда, никуда не пройти".

Тем не менее, марафон уже достиг своих целей: сделаны десятки постов о городах и селах по пути следования и замечательных людях, которые там живут, и собраны средства на реабилитацию двух детей.

Во многом это удалось именно благодаря бездомной собачке - с ее появлением интерес к проекту вырос. Даже кличку выбирали голосованием в интернете, полное имя звезды соцсетей - Лисичка Джа.

Евгений Кутузов, путешественник, организатор и участник марафона "По следам Афанасия Никитина": " Лисичка волшебная... Тимуру и Марьям она косвенно помогла. Написал у себя: друзья, вы так восхищаетесь собакой... помочь и им тоже.. буквально за нескольк дней собрали сумму, за что огромное спасибо".

Девочку Марьям путешественник тоже встретил в пути. В селе Федоровка Астраханской области он познакомился с чеченской семьей Тавмурзаевых, у одной из дочерей – детский церебральный паралич, ей нужна была реабилитация и новая коляска, на которые у семьи не было денег. Благодаря неравнодушным людям удалось получить и то, и другое.

Эльза Тавмурзаева, мама Марям: "Она немножко ползать начала... процедуры шикарные. Хорошо тут, очень красиво, сегодня последний день реабилитации, а завтра мы домой летим".

Маленький Тимур Григолия тоже сейчас проходит реабилитацию. Сам Евгений скромно подчеркивает, что он в первую очередь путешественник, у него нет спонсоров и он не миллионер, а благотворители – это его подписчики.

Евгений Кутузов :

" Все, что я сделал - это рассказал про девочку у себя в социальных сетях. Все это было сделано относительно малым количеством людей, очень малое количество подписчиков.. сделали большое чудо, за что им огромное спасибо".

Сейчас Евгений столкнулся с тем, что на него сыпятся сотни просьб о помощи, между тем, сам путешественник в растерянности и у него нет средств на то, чтобы продолжать свой путь!

Ведь само Хождение за три моря тоже было возможным благодаря неравнодушным к проекту людям.

Евгений Кутузов: "Если кому-то интересно поддержать инициативу путешественника, то открытка прилетит к вам в любую точку мира в благодарность за помощь".

Пока путешественник решает, как продолжать свой проект в условиях быстро меняющегося мира, его недавняя спутница отдыхает на мягком диване, ходит гулять за калитку, по-прежнему с удовольствием общается с незнакомцами и, наверное, мечтает о новом путешествии или реализации своих талантов.

Инесса Вербова : "Я ей каждый раз рассказываю. Женя тебе пишет, и все тебе привет передают".

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург