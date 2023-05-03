Как «Профессионалы» помогают найти работу

03 мая, среда, 10:42

Помните, кем вы хотели стать, когда вырастете? Наверняка! Ведь это ключевой выбор в жизни. И его приходится делать, когда, в общем-то, ещё не наигрался. А вот на чемпионате "профессионал" 14-летние школьники уже не просто определились, а даже могут соревноваться в ювелирном деле или мастерстве управления станком с ЧПУ. Отличный бонус для будущего трудоустройства.

Региональный этап соревнований по профмастерству включает 83 компетенции для школьников от 14 лет. Это значит, что множество детей уже вполне серьезно овладели всеми этими специальностями. Причем речь идет о высококвалифицированном труде, требующем осознанного отношения к выбору — освоить такие профессии на экспресс-курсах не получится, тут действительно надо готовиться с детства.

Все подробности в нашем репортаже.