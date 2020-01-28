Как Петербург старается быть городом осознанного потребления?

27 января, понедельник, 12:50

Тканевые мешочки для продуктов – это не просто практично, но еще и очень экологично. Сегодня отказаться от одноразовой упаковки можно при покупке не только овощей и фруктов, но даже бытовой химии.

Среди российских городов Петербург оказался в авангарде борьбы за осознанное потребление. Сегодня только экологических проектов здесь больше сотни. Например, магазин без упаковки - совмещение бизнеса и социального эксперимента. Гречку, специи, чай и даже дезодорант можно купить без упаковки и унести в своей таре. Звучит непривычно, хотя еще лет 40 назад каждый ходил за сметаной с 800-граммовой банкой, а хлеб нес домой прямо в авоське. Теперь за экологичную советскую сумку готовы платить 300 рублей.

О том, как производить меньше отходов Анастасия Приказчикова задумалась еще несколько лет назад, когда занялась раздельным сбором мусора. Она живет в однокомнатной квартире, поэтому свободного места, чтобы складировать вторсырье, у нее нет. Поэтому сначала Настя полностью отказалась от пластика, затем от упаковки, а недавно и от одноразовых средств ухода и гигиены. Кроме того, теперь она старается приобретать и одежду из переработанных материалов.

Комфортно носить сегодня можно не только одежду из переработанных материалов, но и бу-шные очечные оправы. В Петербурге открыли пункт приема старых очков. Идея пришла организаторам после того, как они заметили, что многие из их клиентов, приобретая новые оправы, оставляют старые "на запчасти". Когда такого товара скопилось довольно большое количество, предприниматели решили запустить очечный реюз и теперь каждый желающий может не только сдать, но и бесплатно обрести почти обновленную оправу.

Темой осознанного потребления начинают заниматься и совсем далекие от этой сферы люди. Владимир Масалаб — в прошлом офицер космический войск, вот уже 7 лет занимается разведением червей для экологического земледелия. Они перерабатывают органические отходы в плодородную землю, на которой потом Владимир и его единомышленники выращивают огурцы, помидоры и перец, без капли синтетического удобрения.

Эти маленькие красные "проглоты" способны быстро и качественно переработать не только органический мусор, но и целлюлозу. Любимая еда окультуренных червей – магазинные чеки и коробки от яйц. А полученные в результате биогумус можно использовать не только в садоводстве, но и в обычной квартире – для посадки цветов, или, например, душистой зелени. Авторы этого проекта хотят популяризировать идею домашних грядок. Где искусственные удобрения заменяет компост, а солнце — лампы с особым спектром. И минимум вреда экологии. Ведь домашней клубнике, например, не нужен ни транспорт, ни упаковка.

Несмотря на то, что подобные идеи большинство россиян пока воспримет со скепсисом, очевидно одно, мировая экономика начинает борьбу за экологичное мышление и Петербург на правильном пути в этом направлении.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал - Санкт-Петербург.