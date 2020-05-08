Как Петербург готовится отметить праздник Великой Победы

08 мая, пятница, 11:36

Петербуржцам предлагают украсить окна портретами героев Великой Отечественной войны. В Северной столице готовятся к 9 мая. Праздник здесь отметят, несмотря на то, что в России в этом году он пройдет в довольно необычном формате.

Принять участие в акции "Окна Победы" может любой желающий, украсив окно или балкон праздничным плакатом или портретом заслуженного ветерана. Причем это может быть не обязательно родственник, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Жительница Колпино, Нелли Омельяненко, например, решила разместить у себя на окне портрет почётного ветерана – Павла Алексеевича Захарова, с которым она лично была знакома и долгое время дружила.

Колпино, кстати, один из первых присоединился к этой акции. Сегодня портретами ветеранов здесь украшены не только отдельные окна жителей города. В местной администрации можно увидеть целую галерею.

Одна из самых популярных инициатив, посвященных великому празднику, стала акция "Стихи75летПобеды". К ней присоединились уже сотни горожан. Старт дал сам глава города. Александр Бегов разместил у себя на странице в социальных сетях ролик, в котором он читает свое любимое произведение на военную тему.

А вот юнармеец 39 школы Невского Района Санкт-Петербурга Арсений Анциферов решил принять участие в акции " Банк памяти", где читают письма военных лет. У его семьи богатый архив, в котором хранится личная переписка того времени. Арсений опубликовал одно из писем его двоюродного прадедушки, который погиб в 1944 году. Александр Васильевич Анциферов за четыре года войны написал около сотни писем своим родным и близким.

В этом году традиционный конкурс "Открытка ветерану" тоже прошел в удаленном формате. Жители города присылали свои рисунки на тему Великой Победы на электронную почту, а жюри в режиме он-лайн голосовало и подводило итоги. Лучшие работы напечатали в формате А - 6 и теперь их предстоит разнести и вручить лично ветеранам, соблюдая все правила безопасности.

Самоизоляция не помешает отметить праздник Великой Победы. Конечно, многие публичные торжественные мероприятия перенесены на попозже, но все же отдать дань памяти героям войны можно и сегодня, сидя дома.