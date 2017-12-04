К 180-летию железных дорог России. В Петербурге открыли один из самых масштабных в мире железнодорожных музеев.

04 декабря, понедельник, 14:27

В этом году железные дороги России отмечают свое 180-летие. Специально к этому событию в Северной столице было приурочено открытие самого большого в нашей стране железнодорожного музея.

Филиал музея октябрьской железной дороги на бывшем Варшавском вокзале знали все Петербуржцы. Однако 2 года назад площадка была закрыта в связи с переездом на новое место. 30 октября этого года музей вновь открыл свои двери. Теперь он располагается на территории бывшей Петергофской железной дороги, поблизости от Балтийского вокзала и носит гордое имя Музей железных дорог России.

Алексей Иваськов – Старший научный сотрудник Музея железных дорог России:

"Желающих очень много, люди поскучали, наверное, по музею, многие ведь ходили регулярно в Музей у Варшавского вокзала..."

Более 50 тысяч квадратных метров экспозиции. 117 выставочных объектов – и это только подвижной состав, локомотивы и вагоны, если принимать во внимание все музейные объекты, то их наберется несколько тысяч.

Павел Дунаев – Зам. директора Музея железных дорог России:

"Если бы сейчас начали делать музей с чистого листа, то мы не смогли бы показать и доли того, что присутствует в этих стенах. Дело в том, что все экспонаты техники были бережно собраны в течении более чем 30 лет."

Экспозиция основана на коллекции Музея Октябрьской железной дороги, которая была выставлена на Варшавском вокзале. Но, благодаря тому, что теперь самые ценные образцы хранятся под крышей, каждый из них прошел через вот эти мастерские для полной или частичной реставрации...

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.



