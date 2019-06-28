Осознанность в повседневности: в Петербурге прошла Всемирная неделя йоги

28 июня, пятница, 13:46

В нашем городе пока не существует официальной статистики — сколько же людей снимают стресс и сохраняют внутреннюю гармонию при помощи йоги. Однако Всемирную неделю йоги Петербург встретил достойно— приемом высокого гостя. Шри Шри Равишанкар, общественный деятель, основатель Международной организации «Искусство жизни» гостил в городе на Неве и провел несколько занятий с петербуржцами.

Радостные встречи — повседневная реальность Шри Шри Равишанкара. Половину жизни мастер йоги и общественный деятель проводит в дороге: в год посещает порядка 45 стран.

Гуруджи дважды выдвигался на соискание Нобелевской премии мира. Инициатор ежегодного международного форума в европарламенте "За этику в бизнесе", основал гуманитарные организации "Общечеловеческие ценности" и "Искусство жизни", ведущие по всему миру программы по снятию постстрессового напряжения, в том числе у пострадавших в военных конфликтах.

И в Петербурге методы йоги популярны и весьма востребованы.