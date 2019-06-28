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28 июня, пятница, 13:46

Осознанность в повседневности: в Петербурге прошла Всемирная неделя йоги

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В нашем городе пока не существует официальной статистики — сколько же людей снимают стресс и сохраняют внутреннюю гармонию при помощи йоги. Однако Всемирную неделю йоги Петербург встретил достойно— приемом высокого гостя. Шри Шри Равишанкар, общественный деятель, основатель Международной организации «Искусство жизни» гостил в городе на Неве и провел несколько занятий с петербуржцами.

Радостные встречи — повседневная реальность Шри Шри Равишанкара. Половину жизни мастер йоги и общественный деятель проводит в дороге: в год посещает порядка  45 стран.

Гуруджи дважды выдвигался на соискание Нобелевской премии мира. Инициатор ежегодного международного форума в европарламенте "За этику в бизнесе", основал гуманитарные организации "Общечеловеческие ценности" и "Искусство жизни", ведущие по всему миру  программы по снятию постстрессового напряжения, в том числе у пострадавших в военных конфликтах.

И в Петербурге методы  йоги популярны и  весьма востребованы.                                                                                                                                                        

 
Комментарии
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    • Аноним  Сегодня, 15:22
      Какое Счастье Шри Шри Рави Шанкар почтил визитом в неделю международной йоги и лично провел антистрессовые курсы в Москве и в Санкт-Петербурге "Раскрывая Бесконечность-1часть и 2часть" в Российской Федерации !!!
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    • Аноним  Сегодня, 15:16
      Какое Счастье Шри Шри Рави Шанкар в Российской Федерации!!!
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