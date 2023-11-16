Итоги исследовательских экспедиций: наскальные рисунки на реке Тагил и путь в Пустозерск

16 ноября, четверг, 09:45

Кажется, что в современном мире сложно найти новые достопримечательности. Всё уже изучено, описано и выложено в интернет. Тем не менее учёные продолжают исследовательские экспедиции и совершают открытия.

В этом году петербургские специалисты Музея антропологии и этнографии и Русского вездеходного общества нашли вдоль реки Тагил на Урале неизвестные ранее наскальные изображения. О новых проектах по освоению труднодоступных территорий рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург