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16 ноября, четверг, 09:45

Итоги исследовательских экспедиций: наскальные рисунки на реке Тагил и путь в Пустозерск

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Кажется, что в современном мире сложно найти новые достопримечательности. Всё уже изучено, описано и выложено в интернет. Тем не менее учёные продолжают исследовательские экспедиции и совершают открытия.

В этом году петербургские специалисты Музея антропологии и этнографии и Русского вездеходного общества нашли вдоль реки Тагил на Урале неизвестные ранее наскальные изображения. О новых проектах по освоению труднодоступных территорий рассказываем в нашем репортаже.

 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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