Итоги 2020-ого года. В Петербурге построили новые корпуса больниц. ЕГЭ в этом году сдан лучше, чем в предыдущие. Экономика Петербурга постепенно восстанавливается

29 декабря, вторник, 12:15

Город. Общество. Политка. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах уходящего две тысячи двадцатого года. Мы подводим итоги.

Сложно предсказать, станет ли время пандемии в Петербурге периодом, о котором когда-то будут вспоминать, как о явлении, полностью изменившем нашу реальность. Сейчас, кажется, что жизнь изменилась заметно, но как надолго сохранится это ощущение? Любые кризисные времена проходят, а вот результаты большой работы остаются. Главный итог большой проделанной работы этого года – новые корпуса больниц в Петербурге: достроенные и вновь возведенные в рекордные сроки "с нуля". Все клиники проектируются по принципу трансформеров – их легко можно будет переоборудовать под конкретные задачи.

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга:

"Независимо от пандемии нам удалось все таки заказать современное оборудование. Не просто какое-нибудь, а современное оборудование. И вы увидели, что госпиталь – это современный европейского уровня госпиталь, который готов оказывать всякую помощь. Мы продолжаем работу над стационарами трансформерами. Они сегодня востребованы, потому что мы не знаем с какими проблемами мы столкнемся в будущем".

Сложная эпидемиологическая ситуация создала в этом году в системе образования довольно нервозную обстановку. И самой обсуждаемой темой, конечно стало дистанционное обучение, на которое учебные заведения города вынужденно перешли весной, а некоторые дети вынужденно остаются на нем и сегодня. В целом, новый формат на успеваемости детей не сказался. Но пандемия заставила всех выучить один важный урок: успех в усвоении знаний в большей степени зависит от самих учеников и их родителей.

Ирина Потехина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Единый государственный экзамен в этом году сдан лучше, чем в предыдущие. У нас рекордное количество стобальных результатов. У нас общий бал вырос. Но как говорят сами дети: " Во-первых, мы больше ничем не занимались, поскольку сидели дома и готовились, во-вторых, на целый месяц увеличился срок подготовки, потому что на целый месяц позже сдавали". Дети не потеряли времени, дети не потеряли год".

Конец года отмечается заметным проседанием в ряде отраслей экономики Петербурга. Такое торможение восстановления от последствий "коронакризиса" предсказывали еще летом. Рухнула оптовая торговля. Резкое падение у строителей. А вот главная промышленная отрасль, обрабатывающая, составляющая больше восьмидесяти процентов всей городской промышленности, продолжает расти. Городская промышленность потянет за собой и всю остальную экономику. Так происходит у нас всегда. И это позволяет рассчитывать на относительно скорое восстановление экономики Петербурга.

Евгений Елин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"У нас просели другие отрасли промышленности, которые опираются на потребительский спрос. Там где потребителем является население. Доходы упали – спрос упал. Но у нас есть крупная промышленность. Она на себе и вытащила. Мы сдали ледоколы, мы сдали корабли и, в общем, те решения, которые были приняты 10 лет назад, когда мы создали базу для развития фармацевтической промышленности, и вот сейчас они начали работать".

В канун Нового года в Жилищном комитете вручили ключи от квартир городским очередникам. Жилье получили десять семей из разных районов Петербурга. Это дети сироты, участники боевых действий в Афганистане и, так называемые, общие очередники. Всего в городской очереди – сто двадцать девять тысяч человек, из них пятнадцать тысяч – льготники.

Виктор Борщев, Председатель Жилищного Комитета:

"Мы все выполнили обязательства, которые были по плану Жилищного комитета. За исключением, мы не успели детей сирот обеспечить, сейчас документы находятся на регистрации. Как только пройдут регистрацию, мы в начале следующего года выполним и эти обязательства. Остальное у нас все выполнено и мы встречаем Новый год с хорошими показателями".

Туристический поток в Петербург в этом году почти в шесть раз ниже, чем в прошлом году. И составит не больше двух миллионов человек. Рассчитывать на восстановление турпотока стоит не раньше следующего лета. К этому моменту может восстановиться международное транспортное сообщение, а вакцина от COVID–19 — стать доступнее для населения. Пандемия обострила проблемы гостиничного рынка: уязвимее всего перед экономическими сложностями оказались мини–отели.

Сергей Корнеев, Председатель Комитета по развитию туризма:

"Сейчас мы выходим на общие потери, по сравнению с прошлым годом на 70 процентов меньше приедет, и приехало гостей, по сравнению с прошлым годом. И как я уже говорил, довольно успешным, но коротким всплеском в августе и январе все классические виды туризма и категории туристов пока не восстановились, потому что пандемия сохраняется рядом с нами".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.