История и современная жизнь Мариинского дворца

04 июля, понедельник, 12:18

Большой зал Мариинского дворца знает, пожалуй, каждый петербуржец. Здесь проходят заседания Законодательного собрания, где парламентарии обсуждают важные для города вопросы, а в соседней ротонде дают комментарии для телевидения. Наша съёмочная группа решила побывать в других залах дворца, которые обычно остаются за кадром.

А ещё для прогулок по выходным открылся сад Мариинского дворца, в который можно войти с Вознесенского проспекта.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

