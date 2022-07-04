15:37 04 июля, понедельник
RSS В избранное
04 июля, понедельник, 12:18

История и современная жизнь Мариинского дворца

Версия для печати

Большой зал Мариинского дворца знает, пожалуй, каждый петербуржец. Здесь проходят заседания Законодательного собрания, где парламентарии обсуждают важные для города вопросы, а в соседней ротонде дают комментарии для телевидения. Наша съёмочная группа решила побывать в других залах дворца, которые обычно остаются за кадром.

А ещё для прогулок по выходным открылся сад Мариинского дворца, в который можно войти с Вознесенского проспекта. 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева и Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.
 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72