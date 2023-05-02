История и настоящее Охты. Связь времён в творческом проекте "Угол"

Мы в "Шкафу", и здесь можно найти много чего интересного. Например, старые фотографии, видеоинсталляции, аудиоинсталляции и просто инсталляции. Все они посвящены малоизвестным уголкам Красногвардейского района - куда не то, что туристы не ходят, даже не все местные жители про них знают.
Тайная жизнь Охты глазами современных художников - связь между ее прошлым и будущим.
Все подробности в нашем репортаже.
Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.