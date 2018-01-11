История России: от Рюриковичей до наших дней - в одном мультимедийном пространстве

11 января, четверг, 15:37

Изменить ход истории, правда, пока в виртуальном мире теперь можно в мультимедийном парке "России - моя история». Например, вот здесь у электронной урны посетителям предлагают заново поучаствовать в референдуме за сохранение СССР. В 1991 году практически 78 процентов населения сказали «да», сегодня же цифры были бы совсем другими.

На 15 тысячах квадратных метров - почти 900 единиц современной техники: сенсорные панели, экраны, проекторы. И все это, чтобы в максимально наглядной форме рассказать посетителям об истории Отечества с древних времен до современности. Не просто музей, а живой учебник истории.

Елена Морозова – Заместитель генерального директора исторического парка «Россия - моя история»:

"Это мультимедийное пространство, которое рассчитано, в первую очередь, на подрастающее поколение, именно здесь уютно, удобно и понятно нашим с вами детям, им здесь очень хорошо, они здесь могут поиграть, они могут посмотреть реконструкции великих баталий , которые происходили на территории нашей страны..."

Вот экран, на котором можно детально рассмотреть древний город. А здесь, например, узнать, чем питались наши предки. Скажем, греча, появилась на столе лишь в X веке. Но самое завораживающее – это, конечно, реконструкция сражений.

Михаил Жельский – Начальник IT- службы исторического парка «Россия - моя история»:

"Это живые картинки , можно потрогать, прикоснуться к информации, к истории. Используются тач-скрины, их больше 250 штук, соответственно очень много проекторов, есть интерактивные столы, интерактивные книги, которые реагируют на движение, на тепло."

Парк «Россия - моя история» - это, по сути, панорама жизни страны. Пространство поделено на четыре раздела: Рюриковичи, Романовы, период с 1914 по 1945 годы, и последняя экспозиция охватывает послевоенное время, вплоть до наших дней...

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.