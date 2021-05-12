История Героев Советского Союза с продолжением в наши дни

11 мая, вторник, 10:09

Подвиг Советского народа, победившего в Великой Отечественной войне, также как и вклад каждого солдата - бессмертен. Ведь эхо этой, казалось бы, уже далекой войны, мы слышим до сих пор.

В Гатчине есть лицей №3, которому присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Перегудова. Алексей Иванович Перегудов был штурманом в экипаже Василия Гречишкина и именно их самолет 7 сентября 1943 года совершил огненный таран, уничтожив дальнобойную артиллерийскую батарею, которая обстреливала Ленинград и, которую долгое время не могла засечь наша разведка.

Как выяснилось, уже после войны Алексей Перегудов выжил при огненном таране. Вероятно, его выбросило из самолета. У немцев он попал в госпиталь и скончался от ран уже позже. Его могила была найдена в Гатчине и останки с почестями перезахоронены сначала у Гатчинского дворца, а после на городском кладбище, где сегодня стоят памятные бюсты геройского экипажа.

Наследники Алексея Перегудова до сих пор живут в Гатчине: сын Валерий Перегудов стал заслуженным учителем в Гатчинском лицее №3, внук Алексей, как и дед был летчиком, служил на Северном флоте. Правнук Евгений, пока выбирает свой жизненный путь. Однако, память о героическом поступке своего деда семья хранит и бережно передает из поколения в поколение.

В этой истории было известно практически все, кроме конкретного места совершения подвига. Однако, в прошлом году один из поисковых отрядов под Петербургом нашел остатки пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Удивительно то, что обломки самолета нашли не в глухих лесах, а фактически в пригороде, в полутора километрах от Кольцевой автодороги. То, что это не просто сбитый бомбардировщик, а тот самый самолет Гречишкина, совершивший огненный таран, выяснили по сохранившемуся номеру двигателя. Сегодня этот свидетель истории уже хранится в фондах, Гатчинского музея истории военной авиации.

После окончания Великой отечественной войны прошло уже 76 лет и для многих истории той поры кажутся далекими и мало значимыми, но это далеко не так.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.