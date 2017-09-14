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13 сентября, среда, 12:15

Истории завтрашнего дня

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Истории завтрашнего дня. Так называется новый общественный проект, который стартовал в Петербурге. Двенадцать молодых людей стали героями видеороликов и рассказывают свои истории о том, как занялись волонтерством и добровольчеством, сложно ли помогать людям и что им это дает. Первые ролики уже в сети Интернет. Остальные еще снимаются.

Дарья Левина - ученица десятого класса пятой школы Всеволожска - придумала социальный проект «Ход конем». Своих сверстников учит ухаживать за лошадьми и обучает верховой езде. Пожалуй, на этом многие бы остановились. Но не Дарья. Ее подопечные – трудные подростки, некоторые из них отбывают условный срок наказания. 

 
Дарья Левина, руководитель социального проекта «Ход конем»: "Первая встреча была в начале августа. Приезжают такие осужденные ребята, закрытые, скромные и тут видят лошадей. Да, может быть у нас какие-то условия не те, но у нас есть лошади, они в прекрасном состоянии, мы за ними ухаживаем. И вот эти ребята из таких грустных и закрытых людей прямо на глазах начали с нами как-то разговаривать, улыбаться, смеяться. А когда они сели в седло, так вообще все пошло. Это поразительно наблюдать, когда человек по-настоящему счастлив и он это показывает и раскрывается".
 
Видео ролик, который сейчас снимают здесь, возможно, поможет найти спонсоров для дальнейшего развития этого социального проекта, который так важен и для самой Даши, и для ребят, с которыми она работает. Сложно представить, как Дарье, отличнице в учебе и спорте, удается найти общий язык с подростками, законы улицы для которых превыше всего. 
 
Дарья Левина, руководитель социального проекта «Ход конем»: "Я ни в коем случае не считаю их трудными. Мы все совершаем ошибки, и это совершенно нормально. Просто они совершили ошибки и попались. А мы с вами обычные люди, и они точно такие же, как и мы. И я так скажу: из-за того, что я не считаю их трудными, нахожу общий язык легко. А то, что лошади раскрепощают ребят, больше и сами уже хотят с нами находить общий язык". 
 
Двенадцать видеороликов, двенадцать историй волонтеров, двенадцать социальных проектов в различных сферах. «Истории завтрашнего дня» - это своего рода популяризация идей взаимопомощи. Собственно, это цель авторов проекта  - Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политики Петербурга. 
 
Юлия Рудык, соавтор проекта, руководитель петербургского отделения общественной организации «Волонтеры Победы»: "Для того, чтобы показать каждый день вне зависимости от основного вида деятельности, несмотря на то, что кто-то из нас юрист, инженер, педагог. Но в свободное время не сидеть и не смотреть сериал дома, а пойти и спасти чью-то жизнь, сдав кровь, помочь ветерану, можно рождать идеи для спасения всего человечества, например, экологии. Мы решили об этом рассказать всем тем, кто может быть издалека что-то слышал, или имеет какие-то ложные представления о добровольчестве и волонтерстве".
 
«Каждый мой день – это множество разных событий. Это возможность жить активно и ярко. И я не упускаю этот шанс».
 
Это видео Виктора Крылова набрало уже больше пятнадцати тысяч просмотров в социальных сетях. Виктор – аспирант «Военмеха» и событийный волонтер. Кроме этого, последние пять лет руководит коллективом, без танцев которого не обходится ни один городской праздник и флешмоб.
 
Виктор Крылов, событийный волонтер: "Некая презентация себя. Ролик раскрыл не только деятельность, которой я непосредственно занимаюсь, но и какие-то вещи, о которых мало кто знал. Мало кто знал, что я инженер, и у меня техническое образование. Хотя я занимаюсь танцевальной сферой. И для многих я где-то по-новому раскрылся. 
 
Антонина Шаповалова – еще одна героиня проекта. Студентка университета ИТМО, она в качестве волонтера при издательстве пишет программный код для автоматического перевода книг и учебников в голосовые файлы. Это все для того, чтобы учеба в вузе стала более доступной и слабовидящим студентам. 
 
Антонина Шаповалова, волонтер: "После того, как я начала делать эту программу, я участвовала в нескольких волонтерских встречах, это действительно интересно, это захватывает, когда ты думаешь не просто как доделать эту конкретную задачу, но и ты начинаешь ставить перед собой следующие цели, ты начинаешь думать, а что еще можно сделать. И так постепенно появляются новые идеи".
 
Завершающим этапом проекта станет одноименная фотовыставка «Истории завтрашнего дня», которую увидят студенты ведущих вузов города. А сами герои проекта пока проводят неформальные встречи с городскими чиновниками. Ведь так можно решить немало проблем. Кстати, на очереди встреча с губернатором Петербурга, который пообещал с ними поиграть в баскетбол. 
 
Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург. 
 
 
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