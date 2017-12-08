Погружаться под воду за новыми открытиями могут не только учёные. Герои нашего сюжета уверены: только на глубине можно лучше узнать себя и увидеть первозданную красоту другого человека. Что заставляет людей исследовать подводный мир - расскажем в нашем репортаже.
08 декабря, пятница, 13:52
Исследователи глубин
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