17:26 08 декабря, пятница
RSS В избранное
08 декабря, пятница, 13:52

Исследователи глубин

Версия для печати

Погружаться под воду за новыми открытиями могут не только учёные. Герои нашего сюжета уверены: только на глубине можно лучше узнать себя и увидеть первозданную красоту другого человека. Что заставляет людей исследовать подводный мир - расскажем в нашем репортаже.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 13:58
В Петербурге прошёл Северо-Западный экономический форум

В Петербурге прошёл Северо-Западный ...

Наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса. В двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего бизнеса
Сегодня, 12:34
Дни Эрмитажа. "Черная" комедия "Крум". Вся история России в новом экспозиционном формате. "Мизантроп" - узнаем себя в герое.

Дни Эрмитажа. "Черная" комедия "Крум". ...

Обзор культурных событий Петербурга
Вчера, 13:47
Обзор важных событий недели

Обзор важных событий недели

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72