Исследователи глубин

08 декабря, пятница, 13:52

Погружаться под воду за новыми открытиями могут не только учёные. Герои нашего сюжета уверены: только на глубине можно лучше узнать себя и увидеть первозданную красоту другого человека. Что заставляет людей исследовать подводный мир - расскажем в нашем репортаже.