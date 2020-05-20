Искусство в самоизоляции: период ограничений или время для вдохновения?

20 мая, среда, 11:44

Около дома скульпторов Александра Позина и Марины Спивак расположился живописный сад камней. На новой выставке художников сейчас так же пустынно, как в этом саду. Открытие пришлось как раз на начало периода ограничений. Как петербургские художники переживают самоизоляцию и стала ли она временем для творчества и вдохновения?

Открыть выставку – чтобы закрыть через два дня. Так получилось у семейной пары скульпторов - Александра и Марины. Они 16 лет не выставлялись вместе, долго готовились, подбирали объекты – теперь их можно увидеть только с помощью виртуального тура по Музею искусства Петербурга 20-21 веков. Выставку назвали "Коломяжская утопия".Теперь художники шутят, что их жизнь в Коломягах стала похожа на антиутопию. И что виртуальное пространство больше не кажется им интересным и открывающим новые возможности. Сами скульпторы по большому счету всегда в самоизоляции - и, как и раньше, продолжают творить у себя в мастерской под открытым небом. В их сад пришла вполне реальная весна. А материала для работы и идей хватит еще очень надолго.

Скульптор Антонина Фатхуллина работает в закрытой мастерской, но тоже по обычному графику. Добирается пешком, работает в одиночестве. Однако, многие планы и поездки пришлось отменить, а некоторые пока зависли в воздухе. В том числе конкурсный проект "Парящие камни", созданный для установки на въезде в Ивангород. Надеется, что конкурс доведут до конца и проект не лишится финансирования. На злобу дня Антонина сделала серию работ "Стэйхоум", где обыгрывает, как люди проводят свободное время на своих диванах. Среди работ художницы есть и нечто, напоминающее коронавирус, который появился в ее мастерской задолго до пандемии.

А вот молодой скульптор Василий Ануфриев едва не лишился материалов для работы, а его скульптуры из гречневой крупы приобрели неожиданную актуальность. Василий один из тех, кто считает, что самоизоляция ему только на пользу. Одна из недавних работ художника – скульптура Антивирус. Он сделал ее как макет для проекта Парка современной скульптуры, который мечтал бы создать в парке 300-летия Петербурга. Говорит, работа уже приобрела популярность - как украшение интерьера. И несмотря на то, что ее автор умеет искать плюсы в любой ситуации, вместе со всеми надеется, что ограничения скорее закончатся, и о них будут напоминать только арт-объекты.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.