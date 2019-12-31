Искусство в неожиданных форматах. Как приукрасить свою повседневность?

30 декабря, понедельник, 11:00

Шедевры живописи и архитектуры на необычных носителях. О новых форматах популяризации искусства.

Наши герои убеждены - для увековечения любви к искусству подойдет любой повседневный "носитель": будь то пальто или футболка, да хоть даже носки. Вот подборка для ценителей живописи: Врубель, Васнецов, Малевич и Гоген – узнаваемые фрагменты их картин украшают лодыжки смелых и позитивных модников.

Проект поддержал и Русский музей. Сюда регулярно обращаются с креативными идеями компании, желающие соблюсти закон и получить разрешение правообладателя на использование изображений. Среди сувениров со вкусом - зонтики и дождевики с Малевичем, жилеты с Кустодиевым - живопись даже на тарелках, шкатулках, сумках и тапочках. Если это исполнено изящно и качественно - то почему бы и нет. Русский музей готов популяризировать искусство в новых форматах, и не только в виде печати на сувенирах - например, сотрудничает с футбольным клубом "Зенит".

Этим летом музей устроил большой фестиваль "Летний сад 315" - где посетителей знакомили с искусством разных столетий. А один из новейших проектов родился в сотрудничестве с сетью кофеен. На стаканах для "кофе с собой" разместились репродукции Шишкина, Сурикова, Крылова. В серии несколько тематических стаканчиков с зимними пейзажами русских классиков. Подобрать наиболее подходящие изображения помогли музейщики, и сами же оценили результат.

Судя по реакции людей, идея популяризировать искусство таким образом действительно работает. Картины вдохновляют собрать коллекцию, повышают настроение, да и просто побуждают повысить свой культурный уровень - лишний раз сходить в музей и оценить оригиналы.



