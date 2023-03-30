Искусство объединяет. О содружестве творческих людей

30 марта, четверг, 11:00

Хочешь — играй на бас-гитаре или пиши стихи, хочешь — занимайся самиздатом, шей костюмы для спектаклей или раскладывай цветочные композиции для будущих монотипий. Всё это хочется делать в пространстве на улице Декабристов.

Когда-то объединения художников, музыкантов и поэтов были частым явлением, сейчас такие творческие союзы, скорее, редкость. В гостях у арт-группы улицы Декабристов побывала наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург