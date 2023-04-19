Искусство на жестовом языке

19 апреля, среда, 08:32

Русский жестовый язык - родной язык людей, проживающих в нашей стране лишь в 2012 году был официально признан в России вторым государственным, так что культурная жизнь его только начинается.

Только сейчас на русском жестовом языке начинают водить экскурсии, ставить спектакли, а недавно петербуржцы и москвичи сняли первый полнометражный фильм "По следам Александра Невского". Фильм озвучили слабослышащие люди, чтобы смотреть его было интересно и слышащим. А вот в мюзикле "Лорелея - дева Рейна" слышащие артисты научились петь на жестовом языке. Но вначале они изучали его в течение 4-х месяцев.

Все подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург