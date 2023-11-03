Искусство будущего. Заменит ли искусственный интеллект художника?

03 ноября, пятница, 12:30

Выставка «Жилище будущего» в Мраморном дворце Русского музея, созданная художниками арт-группы «ГрОМ», – это проект-эксперимент и надежда на то, что новый изобразительный язык привлечет в музеи людей нового поколения.

Батл между художниками и нейросетью, проведённый Zarenkov Gallery, показал неожиданные результаты.

Каким будет искусство будущего? Признают ли искусствоведы художественную ценность работ, созданных искусственным интеллектом? Художники против нейросетей или вместе с ними?

Подробности – Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург