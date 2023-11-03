Первый канал
Санкт-Петербург
21:36 03 ноября 23, пятница
1tvspb.ru
03 ноября, пятница, 12:30

Искусство будущего. Заменит ли искусственный интеллект художника?

Версия для печати

Выставка «Жилище будущего» в Мраморном дворце Русского музея, созданная художниками арт-группы «ГрОМ», – это проект-эксперимент и надежда на то, что новый изобразительный язык привлечет в музеи людей нового поколения.

Батл между художниками и нейросетью, проведённый Zarenkov Gallery, показал неожиданные результаты.

Каким будет искусство будущего? Признают ли искусствоведы художественную ценность работ, созданных искусственным интеллектом? Художники против нейросетей или вместе с ними?

Подробности – Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Проект «История советской моды 2.0», концерт армянской ...
3 февраля, 10:10

Проект «История советской моды 2.0», концерт армянской ...

Портрет кошки
25.10.2018, 16:23

Портрет кошки

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru