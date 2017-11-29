Искусственный интеллект, виртуальная реальность и кибертехнологии

28 ноября, вторник, 12:55

В начале ноября в Петербурге открылся новый планетарий, а спустя несколько недель в его стенах прошел не совсем обычный сайнс фест.

Фестивалей науки и новых технологий сегодня достаточно много, однако мероприятие, которое проходит в помещении бывшего газгольдера на Обводном канале существенно отличается от многих из них. Здесь также популяризируют науку, но идут не на поводу у общественного спроса, а скорее предлагают посетителям разобраться в действительно передовых технологиях.

Ксения Мажорова, организатор фестиваля «Science Fest»: "Наш фестиваль с очень большим научным уклоном, мы приглашаем к себе крупных специалистов из области нейроинтерфейсов, виртуальной реальности, кибертехнологий . Большинство лекций - серьезные и рассчитаны на более взрослую аудиторию".

Но, как бы не завышали планку потенциального посетителя организаторы, послушать о том, что такое нейромаркетинг или узнать, когда искусственный интеллект поднимет свою революцию, приходят даже школьники. Поэтому именитые лекторы и участники фестиваля стараются говорить умные вещи, но понятным языком.