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28 ноября, вторник, 12:55

Искусственный интеллект, виртуальная реальность и кибертехнологии

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В начале ноября в Петербурге открылся новый планетарий, а спустя несколько недель в его стенах прошел не совсем обычный сайнс фест.

Фестивалей науки и новых технологий сегодня достаточно много, однако мероприятие, которое проходит в помещении бывшего газгольдера на Обводном канале существенно отличается от многих из них. Здесь также популяризируют науку, но идут не на поводу у общественного спроса, а скорее предлагают посетителям разобраться в действительно передовых технологиях. 

Ксения Мажорова, организатор фестиваля «Science Fest»: "Наш фестиваль с очень большим научным уклоном, мы приглашаем к себе крупных специалистов из области нейроинтерфейсов, виртуальной реальности, кибертехнологий . Большинство лекций - серьезные и рассчитаны на более взрослую аудиторию".
 
Но, как бы не завышали планку потенциального посетителя организаторы, послушать о том, что такое нейромаркетинг или узнать, когда искусственный интеллект поднимет свою революцию, приходят даже школьники. Поэтому именитые лекторы и участники фестиваля стараются говорить умные вещи, но понятным языком. 
 
Наталия Галкина, лектор фестиваля: "Здесь есть возможность рассказать о сложных вещах простым языком.  Когда готовишься к лекции и думаешь, кто перед тобой будет сидеть? Вот посади перед собой 10-летнего ребенка и попробуй все, что ты делаешь в нейромаркетинге, в нейротехнологиях рассказать так, чтобы 10-летнему ребенку было понятно, потому что, именно они наше будущее, вот эта молодежь".
 
Отдельную площадку на сайнс-фесте организовал Университет ИТМО. Один из ведущих ВУЗов России не стоит на месте, каждый год его студенты и преподавательский состав в прямом смысле предлагают обществу свои разработки. 
 
Мария Яковлева, куратор площадки Университета ИТМО: "Мы в принципе любим формат научных фестивалей и обычно привозим, то, что наглядно, и что разработали студенты нашего университета. Эффект определенный есть, потому что иногда приходят даже наши студенты и говорят – «ух, ты, у нас такое есть!» А потом приходят в лаборатории. Или приходят люди, которые занимаются тем же самым, но в другом месте и говорят: давайте работать вместе". 
 
Отдельной площадкой фестиваля стала выставка «Нейротлон». Целый ряд отечественных компаний, работающих в области нейротехнологий, представили прототипы и действующие модели различных изобретений для инвалидов. 
 
Александр Семенов, исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет»: "Сегодня на выставке Нейротех, Нейротлон большая часть разработок, буквально в  течение года будут внедряться и будут доступны для потребителя. Так как это связано с исследованием мозга человека, его нервной системы, значительная часть технологий имеют медицинское применение, и как следствие, лица с ограниченными возможностями – одни из первых потребителей этих изделий ". 
 
Это нейроколяска. Чтобы управлять ею, достаточно закрепить на голове специальный интерфейс.
 
Александр Зонов, старший научный сотрудник компании разработчика: "Например, человек, не может ходить, и у человека не двигаются ни руки, ни ноги. Человек надевает на себя такой нейроинтерфейс и с помощью мысленных команд может управлять данной коляской. С помощью нейроинтерфейса человек, также обездвиженный, может управлять приборами в своем доме".
 
Кстати, уже сейчас есть новое поколение нейроинтерфейса, которое можно будет надеть на голову, как обычную шапку, что гораздо удобнее открытого шлема с множеством датчиков. А вот это электромобиль, родом из Тольятти. Полностью отечественная разработка от проекта до электродвигателя, пока в варианте прототипа.  
 
Вольдемар Вагнер, директор по инжинирингу: "Касательно представленного здесь автомобиля, то это городской автомобиль для движения по городу, дальностью до 300 км пробега. В планах создание уникального производства для реализации данного проекта". 
 
Это электромобиль той же компании, но для людей на колясках - единственное в нашей стране, и одно из немногих в мире авто, изначально спроектированное для людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы сесть за руль, не нужно вставать с инвалидного кресла. Экзоскелеты, которые помогают двигаться людям с поражением ног, компьютерные программы, которые не требуют клавиатуры и мышки – все это уже в ближайшее время должно войти в повседневную жизнь. 
Сайнс фест проходит в Петебурге 2 раза в год, осенью и весной, и уже сейчас у организаторов есть планы, чем удивить горожан на следующем научно-популярном форуме. 
 
Ксения Мажорова, организатор фестиваля «Science Fest»: "Мы планируем развивать научный фестиваль географически. Мы планируем проводить сайнс фест на нескольких площадках города, уже следующий майский будет проходить на нескольких площадках, то есть будет задействован не только планетарий, но и другие площадки". 
 
Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург. 
 
 
 
 
 
 
 
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