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06 марта, пятница, 12:22

Институт Арктики и Антарктики отмечает 100-летний юбилей

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Температура воздуха минус 20 , толщина льда 40 мм – вот в таких условиях испытываются российские ледоколы еще на этапе проектирования. Попасть в этот ледовый бассейн в обычное время довольно сложно. Но в столетний юбилей института Арктики и Антарктики здесь провели показательные испытания, на которых побывал и Первый канал.

 

Это такой Северный полюс в миниатюре. Ледовый бассейн – экспериментальная площадка НИИ Арктики и Антарктики. Ученые именно этого института много лет назад первыми в мире придумали тестировать уменьшенные модели судов на ледопроходимость. Сейчас  толщу льда преодолевает испытательная модель ледокола "Виктор Черномырдин".

 Алексей Чернов - Старший научный сотрудник отдела ледовых качеств судов ААНИИ: "Нам нужно оценить, какое сопротивление, при какой скорости возникает, какая сила сопротивляется этому судну, поэтому эти две характеристики являются самыми важными. Мы двигаем модель с заданной скоростью и измеряем усилия. Потом мы пересчитываем эту величину на большой реальный пароход."

 За сто лет институт совершил сотни научных открытий и уникальных экспедиций – от первой в мире дрейфующей научной станции до открытия реликтового подледного озера Восток. Алексей Екайкин недавно вернулся из антарктической полярной экспедиции - 16-й по счету. Ведущий научный сотрудник института вместе с коллегами искал самый древний лед на планете. Такие открытия помогают учёным разобраться в проблемах глобального потепления, которое  Антарктиду пока не коснулось. 

 Алексей Екайкин - Ведущий научный сотрудник ААНИИ: "На станции "Восток" это было самое обычное лето. Потому что там климат довольно стабильный и устойчивый…"

А вот  эти  живые организмы в Арктике обнаружили  еще советские полярники. Микроскопические ракообразные, жизнь которых в реальных условиях довольно  скоротечна, сейчас снова под пристальным вниманием современной науки.  Ученые пытаются выяснить, повлияло ли глобальное потепление на образование новых видов жизни.

 

Василий Поважный – Руководитель Российско-германской лаборатории полярных и морских исследований ААНИИ: "И климатологи, и физики, и химики -  все, кто занимается науками о земле, всех интересует, что будет с запасами атмосферного углерода…"

  Ученые института Арктики и Антарктики первыми обозначили на карте мира архипелаг Северная Земля и открыли подводные хребты Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане. Сохраняя уникальные разработки прошлого, специалисты НИИ продолжают исследовательскую работу. В 2019 году институт присоединился к морской экспедиции "Трансарктика". Более полугода полярники провели на судне "Академик Трешников". В районе архипелага Земля Франца-Иосифа следили за дрейфом ледового покрова, изучали динамику арктических вод.

Александр Макаров – Директор ААНИИ: "Сто лет назад, когда это было промысловой экспедицией северной, это звучит очень громко, но это были 12 человек энтузиастов заинтересованных, заинтересованных темой Арктики, а сейчас в институте более тысячи человек, очень много научных станций в Арктике и Антарктике, суда, научные исследователи, немножко  мы подросли за сто лет."  

Среди почетных гостей, приехавших поздравить институт с юбилеем,  Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров. В 2007 году он совершил историческое погружение на глубоководном аппарате "Мир-1" прямо в географической точке Северного полюса. Экспедиция доказала, что океанский шельф в том районе — продолжение Сибирской материковой платформы, а значит — законная территория России. 

Артур Чилингаров - Президент Государственной полярной академии, президент Ассоциации полярников, первый вице-президент РГО, член-корреспондент РАН: "Санкт-Петербург – морская и полярная столица. И он подтверждает это. Одно время было сложно. А сейчас интерес есть к Арктике, и мы должны быть впереди!"

 В юбилейный для института год начинается новый этап в освоении южного полюса.  В Антарктиду уже этой осенью доставят все необходимые материалы и оборудование для обновления знаменитой полярной станции "Восток".

 Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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