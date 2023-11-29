Первый канал
Санкт-Петербург
22:00 29 ноября 23, среда
1tvspb.ru
29 ноября, среда, 14:52

Иностранные студенты Духовной академии. Кто и зачем едет учиться на священников в Россию?

Версия для печати

В этой библиотеке можно встретить читателей из разных стран и континентов. К примеру, Моисей Седжати - студент из Индонезии, который приехал в Россию учиться на православного священника. Среди его одногруппников молодые люди из Африки, Индии и Швеции.

Санкт-Петербургской Духовной Академии скоро исполнится триста лет. Всю историю в ней обучались иностранцы, даже в советское время здесь были студенты из стран Африки. Для большинства из этих регионов православие не является традиционной и распространённой религией, но и в них находятся люди, ищущие свой собственный духовный путь.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Завершается реставрация Троицкого собора
12.01.2017, 14:50

Завершается реставрация Троицкого собора

Жизнь как служение. Сестры милосердия
02.03.2016, 16:37

Жизнь как служение. Сестры милосердия

Праздник Крещения Господня в Петербурге
20.01.2016, 11:25

Праздник Крещения Господня в Петербурге

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru