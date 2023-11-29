Иностранные студенты Духовной академии. Кто и зачем едет учиться на священников в Россию?

29 ноября, среда, 14:52

В этой библиотеке можно встретить читателей из разных стран и континентов. К примеру, Моисей Седжати - студент из Индонезии, который приехал в Россию учиться на православного священника. Среди его одногруппников молодые люди из Африки, Индии и Швеции.

Санкт-Петербургской Духовной Академии скоро исполнится триста лет. Всю историю в ней обучались иностранцы, даже в советское время здесь были студенты из стран Африки. Для большинства из этих регионов православие не является традиционной и распространённой религией, но и в них находятся люди, ищущие свой собственный духовный путь.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург