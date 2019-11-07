Революция в промышленности происходит уже сегодня на предприятиях Петербурга

06 ноября, среда, 13:12

Мировая промышленность ступила на путь четвертой промышленной революции. О необходимости коренной модернизации производства говорят и в России. До восстания машин, конечно, ещё очень далеко, но отдельные элементы индустрии 4.0 уже внедряются.

Четвертую промышленную революцию, или "Индустрию 4.0", которой всего-то меньше десяти лет, можно назвать результатом столкновения волны новейших информационных технологий с технологиями промышленной автоматизации. Синергия двух направлений дала огромный экономический эффект, который уже начал проявляться в работе предприятий. Появляется более точное и качественное производство, сокращаются простои на профилактику оборудования, расходы на логистику. Пока мы говорим об "образцово-показательных" примерах. Это - единичные проекты. Но аналитики уверены, что в ближайшем будущем рынок ждет массовая перестройка производства.

"Кадры решают все!" - этот социалистический лозунг актуален и по сей день. Кадровый голод в российской промышленности очевиден. Утолить его, в станкостроении Петербурга, решили путем создания совместной кафедры – политехнического университета и компании-производителя.

В этом конструкторском бюро студенты не на плакатах и даже не на 3D-моделях изучают материал, а вместе с профессионалами создают и в цеху собирают узлы. Это - совершенно новый уровень подготовки кадров.

Такое взаимодействие науки и промышленности дает положительные результаты. Например, аспиранты Политеха придумали вот эти два 3D-принтера. Один печатает детали из металлической проволоки, другой - из порошка.

Иными словами эти принтеры могут гораздо быстрее производить мелкосерийные детали, нежели их отливать. Например, такие лопатки для газотурбинных двигателей вертолетов. В одном двигателе их более двухсот. Изначально, это лишь металлическая заготовка, и для того, чтобы она работала так как надо, необходима механообработка — шлифовка и полировка. Эти операции - очень трудоемки, занимают много времени и требуют высокой точности. Даже сложно представить, что раньше часами это все делали люди. Теперь за 10 минут лопатку шлифует робот. Внедрение современных технологий прямым образом сказывается на повышении производительности труда. Тем более, что задачи, скажем на этом предприятии "ОДК- Климов", где производятся двигатели для самолетов и вертолетов, ставятся на опережение.

Сегодня тот уникальный момент, когда рынок "Индустрии 4.0" находится в начале пути своего развития. А значит, многие компании могут получить преимущества, внедряя активно принципы производства нового времени. Однако, чтобы стать компанией будущего, действовать необходимо уже сейчас, причем работать на опережение.

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.