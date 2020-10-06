Инклюзивные проекты как способ понять друг друга и окружающий мир

05 октября, понедельник, 11:17

Ребята из студии «Горошины» в результате совместных актерских тренингов стали не только друзьями, но и тьюторами особых партнеров по сцене, изучив их особенности и возможные методы работы.

Зеркало - это простой актерский тренинг, ему обучаются в любом театральном институте и инклюзивная студия "Здрасте!" не исключение. Здесь занимаются ребята с расстройством аутистического спектра и также, самые обыкновенные дети из театральной студии "Горошины". Занимаются они вместе всего полтора года, но в этом месяце уже выпускают новую постановку "В плену безмолвия". Расскажем подробнее.