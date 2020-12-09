Инклюзивная сказка счастливого детства. Равные возможности для всех детей

09 декабря, среда, 10:17

Если кто-то вдруг сомневался, что «счастливое детство» может ассоциироваться с детским садом, то после того, что вы увидите сейчас, все сомнения отпадут. Детский сад номер 83 Фрунзенского района — это настоящая счастливая сказка, причем сказка инклюзивная, то есть счастливая для всех. Здесь и прямо сейчас эта сказка готовится стать новогодней!

Егор и Макар — братья и кататься на коньках, прямо в стенах родного детского сада, учатся вместе. Хотя Макар — обычный мальчишка, а Егор родился с синдромом Дауна, здесь двойняшки смогли, не разлучаясь, играть и радоваться достижениям вместе.

Они выиграли конкурс в Музее моды в Москве. Их работа висит еще и в журнале!

Заведующая детским садом Татьяна Юрченко создала среду, где, находясь вместе, ни особые, ни обычные дети не теряют в развитии. Тут есть каток и бассейн, соляная пещера и фотарий, дефектолог, психолог, даже гончарная мастерская. Но родители особых детей ценят человечность.

Дочь Виктории, Лиза, первая выпускница инклюзивной группы в 2018 — сейчас самая активная и общительная ученица коррекционной школы. А 6-ти летний сын Ларисы Бевза с полутора лет посещал службу ранней помощи, сейчас — звезда своей подготовительной группы.

Как показало тестирование, в группе именно особый Юра — любимец обычных детей, они постоянно спорят, кто сегодня будет идти с ним за ручку, а кто помогать одеваться. И хотя Юра не говорит — ребята научились понимать его без слов.

Полина и Глеб перешли в 83-ий сад вместе с мамой, которая работает здесь педагогом-психологом. Анна Кечуткина победила в этом году на Всероссийском конкурсе "Воспитатели России", а ее сын и дочь в инклюзивной среде научились чуткости и толерантности. И для развития возможностей море: от занятий по системе Монтессори, до уникальных лекций.

Алексей Боряев — военный, занимался ракетной связью. Теперь, на пенсии, рассказывает детям о космосе и технике в игротеке, созданной им вместе с сестрой Людмилой, доктором педагогических наук на базе семейного музея игрушек. Теперь он переехал в садик.

"Дом совы", "Кот ученый", "Журавушка" — три детских сада, которыми заведует Татьяна Юрченко — оформлены как три разные сказки, в которых счастливы 647 детей, в том числе 248 с самыми разными особенностями — от ДЦП до аутизма.

Детский сад в 2015-ом был признан лучшим инклюзивным садом России, в 2021 снова поборется за победу, но главное уже создано: модель общества будущего, где разные люди имеют равные возможности для счастья.