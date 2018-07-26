Имущественный вопрос: как обезопасить себя?

26 июля, четверг, 12:21

Один самых больших страхов современного человека - страх потерять недвижимость. Юристы выделяют 5 основных видов мошенничества, однако на деле их гораздо больше. Что нужно знать, чтобы не стать бездомным?

Пожилые люди - категория, менее других защищенная от мошенников, утверждает юрист Вадим Гадецкий. Он уже третий год помогает Николаю Бережнюку отсудить свою недвижимость у женщины: та вызвалась помогать Николаю Филимоновичу после того как он пережил инсульт.

Николай Филимонович Бережнюк, пострадавший: "Эта женщина мне помогала. Жили в городе сначала в квартире моей, потом мы сюда переехали, она помогала. Потом мне стало лучше, и выяснилось, что, оказывается, я на нее дом весь переписал. Я говорю: верни дом обратно, я же не для тебя строил, для детей. Она говорит, нет, не верну, будешь так говорить, продам, а тебя выгонят отсюда".

Имущество, оцененное в 18-25 миллионов рублей, скорее всего в результате подделки договора купли-продажи, перешло к ответчице. А по документам, стоимость сделки составила порядка 4 миллионов рублей, но и этих денег Бережнюк не получил. Все это предстоит доказывать в судах, а пожилого мужчину, едва оправившегося после инсульта, уже пришлось защищать от выселения.

С 1 января 2017го года свидетельства о праве собственности больше не выдаются, переход собственности регистрируется на основании выписки из Росреестра. По словам специалистов, документы часто подделываются черными риелторами, а сделки проводятся через доверенных лиц. Обезопасить себя от такой ситуации поможет простое действие.

Вадим Гадецкий, юрист: "В первую очередь рекомендовал бы гражданам сходить в Многофункциональный центр и подать заявление о том, что все сделки по недвижимости, которые находятся в их собственности, происходили бы только в их присутствии. Многие граждане не знают, но бывает иногда, что гражданин находится за границей, а сделка без его присутствия произошла. Потому впоследствии это будет хорошим поводом для оспаривания данной сделки".

Если вы обнаружили свою недвижимость проданной - важно сразу арестовать ее, во избежание перепродажи. А вот приобретая квартиру в собственность, проверяйте ее историю: особенно если сделка оформляется через доверенное лицо, если площадь за один год неоднократно передавалась из рук в руки или ее стоимость занижена.

Андрей Беланович, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов: "Очень часто продавец, используя схему, пытается обогатиться за счет залога, продавая имущество, а именно, в договоре о залоге, задатке ставятся какие-то общие условия, а потом от человек ставится в условия. Которые влияют на то, чтоб он отказывался от приобретения имущества, всплывают нюансы, которые не были известны прежде; сделка срывается, а сам задаток внесенный остается у продавца".

Хотя сделки с недвижимостью можно проводить без посредничества юриста, лучше обратиться к специалисту, прежде чем ставить подпись в документе, смысл которого до конца не понимаешь.

Случаев мошенничества в области составления завещаний так же немало, но порой юридическая двусторонняя некомпетентность создает не меньше проблем, чем мошенники.

Анастасия Дергачева, истец: "У меня умерла бабушка, и оставила после себя имущество и два завещания: первое завещание на квартиру, в которой я проживаю с пятилетнего возраста, и второе завещание на сестру - на все остальное имущество. Но при составлении завещания, в шапке этого завещания было написано: "На все имущество на момент смерти". Но в этом завещании было перечислено все имущество кроме квартиры и, соответственно, когда я обратилась к нотариусу, она не смогла мне выписать свидетельство о праве собственности. Так как два завещания друг другу противоречат".

Анастасия и второй наследник не смогли договориться, так что внучка подала исковое заявление суд.

Кстати, именно у нотариусов есть возможность избегать подобных спорных ситуаций, составляя завещание.

Андрей Беланович, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов: "Сейчас стало несколько проще— у нотариата есть база где сразу видно, что на какое-то имущество выдано завещание, оно сразу заносится в эту базу и нотариус сразу, в любой точке страны, может проверить".