22:33 26 июля, четверг
RSS В избранное
26 июля, четверг, 12:21

Имущественный вопрос: как обезопасить себя?

Версия для печати

Один самых больших страхов современного человека - страх потерять недвижимость. Юристы выделяют 5 основных видов мошенничества, однако на деле их гораздо больше. Что нужно знать, чтобы не стать бездомным?

Пожилые люди - категория, менее других защищенная от мошенников, утверждает юрист Вадим Гадецкий. Он уже третий год помогает Николаю Бережнюку отсудить свою недвижимость у женщины: та вызвалась помогать Николаю Филимоновичу после того как он пережил инсульт.  

Николай Филимонович Бережнюк, пострадавший: "Эта женщина мне помогала. Жили в городе сначала в квартире моей, потом  мы сюда переехали, она помогала.  Потом мне стало лучше, и выяснилось,  что, оказывается, я на нее дом весь переписал. Я говорю: верни дом обратно, я же не для тебя строил,  для детей. Она говорит, нет, не верну, будешь так говорить, продам, а тебя выгонят отсюда".                                                                                                         

Имущество, оцененное в 18-25 миллионов рублей, скорее всего  в результате подделки договора купли-продажи, перешло к ответчице. А по документам, стоимость сделки составила порядка 4 миллионов рублей, но и этих денег Бережнюк не получил.  Все это предстоит доказывать в судах, а пожилого мужчину, едва оправившегося после инсульта, уже пришлось защищать от выселения.                                                        

С 1 января 2017го года свидетельства о праве собственности больше не выдаются, переход собственности регистрируется на основании выписки из Росреестра. По словам специалистов, документы часто подделываются черными риелторами, а сделки проводятся через доверенных лиц. Обезопасить себя от такой ситуации поможет простое действие.                                                                            

Вадим Гадецкий, юрист:  "В первую очередь рекомендовал бы гражданам сходить в Многофункциональный центр и подать заявление о том, что все сделки по недвижимости, которые находятся в их собственности, происходили бы только в их присутствии. Многие граждане не знают, но бывает иногда, что гражданин находится за границей, а сделка без его присутствия произошла. Потому впоследствии это будет хорошим поводом для оспаривания данной сделки".                                                                                                                                           

Если вы обнаружили свою недвижимость проданной -  важно сразу арестовать ее, во избежание перепродажи. А вот приобретая квартиру в собственность, проверяйте ее историю: особенно если сделка оформляется  через  доверенное лицо, если площадь за один год неоднократно передавалась из рук в руки или ее стоимость занижена.                                                                                                                                                                         

Андрей Беланович, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов:  "Очень часто продавец, используя схему, пытается обогатиться за счет залога, продавая имущество, а именно, в договоре о залоге, задатке ставятся какие-то общие условия, а потом от человек ставится в условия. Которые влияют на то, чтоб он отказывался от приобретения имущества, всплывают нюансы, которые не были известны прежде; сделка срывается, а сам задаток внесенный  остается у продавца".                                                                      

Хотя сделки с недвижимостью можно проводить без посредничества юриста,  лучше обратиться к специалисту, прежде чем ставить подпись в документе, смысл которого до конца не понимаешь.

Случаев мошенничества  в области составления завещаний так же немало, но порой юридическая двусторонняя некомпетентность создает не меньше проблем, чем мошенники.                                                                                                                                                                 

Анастасия Дергачева, истец: "У меня умерла бабушка, и оставила после себя имущество и два завещания: первое завещание на квартиру, в которой я проживаю с пятилетнего возраста, и второе завещание на сестру - на все остальное имущество. Но при составлении завещания, в шапке этого завещания было написано: "На все имущество на момент смерти". Но в этом завещании было перечислено все имущество кроме квартиры и, соответственно, когда я обратилась к нотариусу, она не смогла мне выписать свидетельство о праве собственности. Так как  два завещания друг другу противоречат".                                                                                                                            

Анастасия и второй наследник не смогли договориться, так что внучка подала исковое заявление суд.

Кстати, именно  у нотариусов есть  возможность избегать подобных спорных ситуаций, составляя завещание.                                                                                                                                                             

Андрей Беланович, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов: "Сейчас стало несколько проще— у нотариата есть база где сразу видно,  что на какое-то имущество выдано завещание, оно сразу заносится в эту базу и нотариус  сразу, в любой точке страны, может проверить".            

                                                                                                                                                                    

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
24 июля, 13:42
Промышленные разработки в Петербурге

Промышленные разработки в Петербурге

Где в Петербурге рождаются новые технологии и разработки?
Сегодня, 12:21
Имущественный вопрос: как обезопасить себя?

Имущественный вопрос: как обезопасить ...

Как обезопасить себя и свое имущество? Вечный "квартирный вопрос" глазами специалистов.
24 июля, 12:01
Все звезды - в Шушенское!

Все звезды - в Шушенское!

Зачем иностранцы едут в Сибирь? О фестивале этнической музыки и ремесел в Шушенском.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72