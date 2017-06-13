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13 июня, вторник, 11:13

Русский авангард на газонах и клумбах: в Петербурге прошел фестиваль «Императорские сады России»

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На Масляном лугу в Михайловском саду появилась новая клумба – из синих пластиковых бутылок. А это супрематический рисунок, составленный из разных сортов можжевельника, виолы и бегонии. Об авангарде в садово-парковом искусстве расскажем на Первом канале.

Фестиваль Императорские сады России традиционно проходит в Михайловском саду. В этом году он посвящен русскому авангардному искусству.  В выставочной программе 62 проекта: в одних легко узнать работы Малевича и Кандинского, другие нужно разгадывать, как ребус.  

Маргарита Сырцова, дизайнер: "Эта композиция являет собой бутылочный лес из пластика, и мы видим в центре маленькую яблоньку, которую сжимает, окружает этот пластик. С авангардом это связано очень просто: потому что синий цвет был выведен на основе произведений авангардистов, которые находятся в собрании Русского музея, а красный на основе произведений Малевича.  Те краски, которые были, вырабатывались из одних и тех же пигментов, поэтому этот синий более или менее у всех одинаковый". 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 
 
 
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