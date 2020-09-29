Игра в гольф становится настолько популярной, что в Петербурге намереваются развивать гольф-туризм

28 сентября, понедельник, 09:53

Гольф в России до последнего времени был спортом диковинным. Однако, с каждым годом все больше и больше людей, в том числе и детей, берут в руки клюшки и начинают осваивать секреты этой игры. И сегодня на берегах Невы с полной уверенностью говорят о гольф туризме, как отдельном направлении туристической отрасли.

Время, когда в нашей стране о гольфе узнавали исключительно из кинофильмов, осталось далеко в прошлом. Сегодня в Петербурге секции по гольфу есть в двух сотнях школ, а это значит, что каждый год, около тысячи детей знакомятся с этим видом спорта. Среди взрослого населения также постепенно исчезает стереотип, что гольф - это элитарный спорт. Но, зачем люди отправляются на гольф поля, в чем главное отличие гольфа от других видов спорта?

Впрочем, не стоит думать, что гольф - это только красивые пейзажи, великолепные газоны и неспешные прогулки. Спортивной составляющей в гольфе хоть отбавляй. За один раунд гольфист проходит 18 лунок на гольф-поле, это - больше 10 километров пешком. Плюс к этому надо сделать порядка 400 ударов по мячу. Кстати, ударить клюшкой по мячику не сложно, но сделать это так, чтобы он полетел туда, куда ты хочешь, задача не простая

Мы случайно попали на тренировку Сергея Спицына – это именно тот человек, который 25 лет назад привез гольф в Санкт-Петербург. Однако, сам Сергей Алексеевич серьезно взял в руки клюшку только в этом году.

В 90-е годы никто не верил, что гольф в Петербурге приживется. В 2020-м в нашем городе и его окрестностях действует 4 гольф клуба на 18 лунок каждый, которые могут предложить своим посетителям условия по самым высоким мировым стандартам. Но, оказалось, что данный вид спорта и досуга может быть интересен не только местным спортсменам. В мире уже давно существует понятие гольф-туризма, когда люди увлеченные этой игрой посещают страны по всему миру, с целью сыграть на новом поле и в новых условиях.

О том, что в России не только занимаются гольфом, но и строят поля мирового уровня, иностранные туристы не сильно осведомлены. Однако, Петербург, как туристический центр более привлекателен по сравнению с другими городами нашей страны.

В этом году, после всех потрясений, связанных в коронавирусными ограничениями, городские власти разработали новую программу по возвращению туристического потока на берега Невы в прежнем объеме. На карте новой туристкой географии Санкт-Петербурга нашлось место и для гольф туризма.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.