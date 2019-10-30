Игорь Масленников - кинорежиссер, писатель, художник - отметил 88-летие

29 октября, вторник, 15:27

Это элементарно, Ватсон. По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе вошла в Книгу Рекордов Гиннеса, но лучшим фильмом считается картина Игоря Масленникова. Первый канал сегодня побывал в гостях у знаменитого режиссера, которому на днях исполнилось 88 лет.

Говорить о легендарном сериале Игорь Федорович не любит. И уже с порога четко дает понять, что все ответы на вопросы о знаменитом сыщике можно найти в его книге, в которую вошли все пять его режиссерских сценариев. Он снимал этот фильм восемь лет. И, по словам режиссера, именно из-за него и поседел рано. Но, как бы там ни было, кинематографическая интерпретация Игоря Масленикова до сих пор считается одной из лучших картин, снятых по мотивам детективных рассказов Конан-Дойля. Хотя режиссёр с самого начала и не хотел браться за это произведение.

Игорь Масленников – Народный артист РСФСР, кинорежиссер:

"Я вообще всерьез к Конан-Дойлю не относился, но я там обнаружил, что они сделали великое открытие . До нас Холмс был всегда один, а они придумали доктора Ватсона. То есть появилось окружение, которое играет героя, а когда я нашел еще замечательного Виталия Соломина, то мне стало это интересно."

О его работе на съёмочной площадке ходят легенды. Актеры практически во всех фильмах Масленникова настолько четко попадают в образы своих героев, что зритель доверяет им с первого кадра. Добиваться правды жизни на экране научил его Георгий Товстоногов, у которого Масленников работал художником-сценографом.

Игорь Масленников – Народный артист РСФСР, кинорежиссер:

"Я отношусь к той режиссуре, которая понимает работу режиссера, как коллективный труд. Вот этому меня научил в свое время Георгий Александрович Товстоногов. Вот это ощущение того, что все должны работать, все должны чувствовать себя соавторами."

Эти принципы Игорь Федорович соблюдал всегда. И кажется, нет в кино жанра не подвластного ему как режиссеру. Картина "Гонщики" была первым советским трюковым автомобильным фильмом, "Ярославна - Королева Франции"- первым историческим мюзиклом, а самую горячую реакцию зрителей вызвала "Зимняя Вишня".

Женщины обожали эту киноленту, мужчины обвиняли режиссера чуть ли не в предательстве, а Масленников снял два продолжения, и был готов к третьему, но на фильм, увы, денег не дали. Но это не остановило Игоря Федоровича, и сценарий лег в основу новой книги.

Игорь Масленников – Народный артист РСФСР, кинорежиссер:

"Киноповесть. Называется она "Пришла пора". Все персонажи хотят сниматься в этом четвертом фильме. Но кончилось все только книжкой. В ней присутствуют в качестве иллюстраций кадры из тех трех фильмов."

Не смотря на солидную фильмографию – Масленников снял около 40 картин – свою карьеру в кинорежиссуре Игорь Федорович называет случайной. Он закончил факультет журналистики, долго работал в отделе литературно-драматического вещания на ленинградском телевидении, и только в 35 лет попал на режиссёрские курсы Григория Козинцева, где и заразился кино вирусом. Сегодня на вопрос: воспользовался бы он шансом поменять сценарий своей жизни, - мастер отвечает однозначно. Да.

Игорь Масленников – Народный артист РСФСР, кинорежиссер:

"Я бы пошел в архитекторы, я всю жизнь мыслю пространством, объемами..."

Сейчас Игорь Масленников занимается преподавательской деятельностью – ведет высшие режиссерские курсы в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Но большей частью занимает себя изобразительным искусством и литературой – пишет стихи, повести, и даже мистические сказки. Ко дню рождения сам себе сделал подарок – на собственную пенсию напечатал тираж новой книги под названием "Корень Суоми" . Это фантастическое произведение о том, кто же такие люди и с какой целью они пришли в этот мир. Тема самоидентичности сегодня, по словам режиссера, больше всего его интересует .

Игорь Масленников – Народный артист РСФСР, кинорежиссер:

"Я хотел переплюнуть две моих любимых книги. Это, конечно, "Сто лет одиночества" и " Мастер и Маргарита". Я считаю, что посоревнуемся, может быть, народу и понравится."

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.