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11 января, среда, 12:15

Идут старинные часы. История и повседневность уникальных часовых механизмов Петербурга

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Хранители времени. Часы Петербурга как достопримечательности и символы города.

Часы-фонтан «Наводнение» создавались заслуженными художниками и архитекторами России, были изготовлены к 300-летию Северной столицы. Диаметр циферблата – 6 метров, эти часы считаются самыми большими в мире. На них изображена карта города, но из-за наклона конструкции часть постоянно находится в воде. Фонтан с часами как бы намекает на участь Петербурга – бороться с наводнениями.

 Неразрывно связаны с городом и его историей. Часы Петербурга не просто указывают время, а являются частью архитектурного облика. Северная столица сегодня может похвастаться как  уличными курантами так  и  уникальными музейными экспонатами. 

 

 
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