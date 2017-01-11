Идут старинные часы. История и повседневность уникальных часовых механизмов Петербурга

11 января, среда, 12:15

Хранители времени. Часы Петербурга как достопримечательности и символы города.

Часы-фонтан «Наводнение» создавались заслуженными художниками и архитекторами России, были изготовлены к 300-летию Северной столицы. Диаметр циферблата – 6 метров, эти часы считаются самыми большими в мире. На них изображена карта города, но из-за наклона конструкции часть постоянно находится в воде. Фонтан с часами как бы намекает на участь Петербурга – бороться с наводнениями.

Неразрывно связаны с городом и его историей. Часы Петербурга не просто указывают время, а являются частью архитектурного облика. Северная столица сегодня может похвастаться как уличными курантами так и уникальными музейными экспонатами.