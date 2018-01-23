Художественные ремесла: как хобби превращается в бизнес?

23 января, вторник, 13:30

В Ленинградской области развиваются художественные промыслы. Толчком послужили новые меры поддержки от Правительства региона. Изделия из дерева, керамики, головные уборы, различные сувениры сегодня изготавливают около ста предпринимателей. Но еще много мастеров-ремесленников пока так и не решились открыть свое дело.