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09 апреля, пятница, 11:07

Хрупкие девушки в "суровых" профессиях

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Женщина и огонь – сочетание для большинства вполне привычное и означающее только одно: хранительница домашнего очага. И очень напрасно: о женщинах стеклодувах и кузнецах - в нашем сюжете.  

                                                                        

Даже от такого краткого монолога у печи – руку с полчаса припекает. Кожа у женщин обычно чувствительней, да и процесс формовки больших изделий требует физической силы. Но любовь -не знает преград, а у Ирины Петровой она случилась с первого взгляда – с горячим стеклом.                                                  

Ирина Петрова, руководитель Стеклодувной мастерской на Елагином острове:  "Случайно, когда приехала в художественно-промышленную академию Штиглица на День открытых дверей – вместо металла решила прийти на стекло посмотреть,  и когда попала в горновую, где стекло расплавляется - в живом виде, сердце дрогнуло".                                                                                                   
Ирина поступила в Академию и блестяще выпустилась: ее дипломная работа "Баланс" из сорока предметов, созданная на заводе, по словам комиссии "тянула" не на бакалавриат, а на "магистратуру".    

                                                                                                                                                                                            

Теперь сервиз "Баланс" выставлен в стеклодувной мастерской на Елагином острове, которой Ирина руководит. Здесь дети и взрослые пробуют себя в стеклодувном ремесле. А вот баланс девушек и юношей, поступающих на кафедру стекла в последнее время пошатнулся в сторону прекрасного пола, 1-2 мальчика в группе – это в лучшем случае.                                                                                                                           
Алексей Проскурин, мастер-выдувальщик на Кафедре художественного стекла и керамики СПбГХА им. А. Л. Штиглица: "Почему не приходят мальчики? Наверное, потому что не принято считать, что мальчик должен заниматься рисованием, красками – это прерогатива девочки, но тем не менее , так как Промышленная академия - там много руками базы".

В основном такие работы осуществляют мужчины под творческим руководством девушек-художниц. Александра Пацаманюк, студентка 3-го курса, уже легко выдувает самостоятельно небольшие молочники и вазы. А этот арт-объект – мишка плывущий во льдах – признание в любви белым полярным медведям она сделала в своей любимой и очень редкой технике.                                                                                                                                                                
"Мне больше всего нравится заниматься гравировкой по стеклу – это как вырезание из оптического стекла из стекломассы рельефа бормашинками.  Это довольно нестандартное занятие- в России не так много граверов по стеклу".                                                                                                                                                             

На кафедре металла в Академии Штиглица девочек раньше днем с огнем было не найти. А теперь – огонь у горна в кузнице разводят балерина и гимнастка. Алла Игнатьева, студентка 2-го курса  действительно 7 лет занималась балетом, а ее однокурсница Ксения Шевченко – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и еще заядлая скейтбордистка.                           
"Такая история – я на скейте катаюсь и еще не знаю куда буду поступать, приехала в огромной куртке, с доской, вся грязная – непонятно как выглядела и села в приемную комиссию с рассуждениями куда хочу поступать – хочу на что-то большое и вдруг девушка мне говорит: "А ты не хочешь на металл?" – Я думаю, Боже, я смогу себе подвески сделать на скейт! "                                                                                                                                                                         

Гвоздик, выкованный на первом занятии, казался невероятным достижением. Теперь Ксению впечатляют  более серьезные задачи: сочетать ювелирку и кузнечное дело.

А Аллу приводит в восторг возможность делать вещи, которыми будут пользоваться люди. В 15 лет крестный папа привел ее в кузницу и она сразу поняла: ее место здесь. Правда,  горячая реальность кузни часто охлаждает мечты. Из 6-ти поступивших девушек ко второму году обучения осталось всего две. И они серьезно подходят не только к творческой работе, но и к поддержанию физической формы                                                                                                                      
"Обычная физкультура, зал, таскать металл – вот это все. Я еще люблю на велосипеде кататься. Сила ног тоже важна – по сути ты весь день на ногах, все время что-то делаешь". 

Анастасия Тамило, Катерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург. 
 

 
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