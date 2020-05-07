"Infinita Frida" - балет-квест в режиме онлайн. Хореограф Юрий Смекалов переносит спектакль в виртуальное пространство.

07 мая, четверг, 10:52

Танцевать вместе, даже находясь в разных городах и странах. Для артистов самоизоляция - повод искать новые форматы, чтобы продолжить работу. Так, балет Юрия Смекалова «Бесконечная Фрида» в эти дни обретает новую жизнь. Как объединить в одном спектакле танцоров из Петербурга, Москвы и Германии и при этом остаться дома - расскажем на Первом канале.

Премьера балета "Бесконечная Фрида" или "Infinita Frida" состоялась семь лет назад в Мексике, на родине знаменитой художницы Фриды Кало. Хореограф Юрий Смекалов собрал международный коллектив артистов, главную партию станцевала мексиканка, Элиза Каррильо Кабрера. Спектакль уже несколько лет не играли, и она с удовольствием вернулась к постановке, которая напоминает о ее детстве.

Элиза выходит на связь из своей берлинской квартиры. Вместе со своим мужем, тоже танцором и участником спектакля. Они работают в Государственной опере Берлина. Сейчас театр, конечно, закрыт, репетиции остановлены. Как и россиянам, жителям Германии рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Танцевать приходится в собственной гостиной.

Идея снова собрать всех вместе и возродить спектакль пришла после введения ограничительных мер. Хореограф Юрий Смекалов придумал сделать его в формате квеста: зритель может выбирать разные варианты развития сценария.

По планам, в спектакле будут и дуэты танцоров из разных городов, и даже кордебалет. Пока участники тестируют технические возможности и выбирают интернет-платформу, на которой запустят проект. В режиме он-лайн будут проходить открытые репетиции, саму постановку смонтируют из записанных фрагментов.

Петербургские танцоры все же приезжают на репетиции лично, в небольшую студию, где находятся только они и хореограф. Владимир и Мария – семейная пара, после нескольких недель домашнего режима рады возможности полноценно позаниматься.

Судьба главной героини спектакля, Фриды Кало, своего рода пример жизни, несмотря на ограничения. Художница страдала от последствий страшной аварии: она перенесла несколько десятков операций, месяцами не выходя из больниц. Один из персонажей балета – Смерть. Исполнительница этой роли, Виктория Литвинова, свои партии будет записывать на балконе своей квартиры в Москве.

Пока артисты привыкают к специфике он-лайн работы: результат зависит и от качества связи, и от возможности по-настоящему включиться в процесс, находясь дома наедине с телефоном или компьютером.

Участники проекта уверены: сегодняшние эксперименты изменят театральную действительность вообще. Хореограф Юрий Смекалов уже провел пробный он-лайн проект и вместе со зрителями создал произвольную программу для фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Балет "Infinita Frida" - еще один он-лайн эксперимент хореографа, и вы можете присоединиться к его команде и поучаствовать в создании постановки.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.