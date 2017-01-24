Память о Холокосте объединит на одной сцене известных музыкантов и Чулпан Хаматову

24 января, вторник, 11:42

Холокост. Для многих семей это слово напоминает о бедах, трагедиях, горе и смерти невинных людей. В конце января весь мир вспоминает о геноциде. Вспоминает, чтобы больше не совершать подобных ошибок.

Ставший уже традиционным для Петербургской филармонии концерт «Желтые звезды» - концерт не совсем обычный, потому и публика в этот день будет отличаться от «стандартной» филармонической. Иностранцы, молодежь, люди, пережившие блокаду, и те, кто знают о Холокосте не из книжек и фильмов, а от ближайших, чудом выживших, родственников. Концерт, хоть и представляет собой дань памяти погибшим, заставляет задуматься о дне сегодняшнем.

Валерий Галендеев, режиссер концерта: "Музыка в первую очередь пробуждает чувства у человека. Несогласие со многим из того, что творится в мире, что творится внутри нас. Проще не согласиться с миром, не согласиться с другими и направить против них огонь своего мышления, чем не согласиться с самим собой".

Холокост - историческое событие, трагедия народа. И слово, которое принято писать с заглавной буквы. Кровь стынет в жилах, стоит только вспомнить, что каких-то семьдесят лет назад была предпринята попытка полного истребления целой нации! Евреи подвергались массовым расстрелам, убийствам в газовых камерах, жестоким и антигуманным медицинским экспериментам. Накануне предстоящего концерта, посвященного Дню памяти жертв Холокоста в Филармонии прошел круглый стол «Музыка и Холокост». Снежана Замалиева, руководитель благотворительного фонда Юрия Темирканова, вспоминала о знаменитом психологе и философе Викторе Франкле. Он сам пережил несколько нацистских лагерей, потерял там свою семью и на основе этого опыта уже позже построил особую терапевтическую систему.

Снежана Замалиева, руководитель благотворительного Фонда Юрия Темирканова: "Уникальность Франкла заключается в том, что он как раз показал некий выход. Он показал некий смысл, как человек может переосмыслить весь ужас, который происходил в концентрационных лагерях. Показал, каким образом человек может стать лучше, несмотря на страшные удары судьбы".

«Я должна рассказать» – так называется книга Маши Рольникайте. Она выжила в гетто Вильнюса и в двух концлагерях, потеряла маму и брата с сестрой и все это время вела дневник. «Я не думала о том, что я свидетель. Я хотела, чтобы знали, как было», - именно с этой мыслью Маша свои воспоминания перенесла на бумагу. Отрывки из ее дневника на концерте будет читать Чулпан Хаматова. Признаться честно, нужно иметь мужество, чтобы прочесть его от начала и до конца.

Чулпан Хаматова, народная артистка России: "Я только призываю всех зрителей открыть этот дневник и прочитать его. Как минимум прочитать его своим детям. Понимание, что это документальная рукопись, что это документ. Понимание, что это не кем-то выдуманная история, что человек через все это прошел. И если ему хватило мужества пройти через это, то прочесть это - тем более должно хватить мужества".

Известная пианистка Полина Осетинская сыграет на рояле несколько пьес из «Детского альбома» Чайковского, в том числе известную - «Похороны куклы». Это своего рода обращение к детям, которые не пережили Холокост.

Полина Осетинская, пианистка: "Это та тема, которая требует увода своего «я» на второй план. И моя задача в этом концерте действительно очень-очень маленькая. Очень утилитарная, если так можно сказать. Создать, может быть, какой-то нужный контекст, нужную интонацию".

В коцерте примет участие и девятилетний скрипач-виртуоз Александр Кулицкий. Саша – скрипач в четвертом поколении, учится своему мастерству у собственной бабушки. Он признался, что о Холокосте пока ничего не знает. Но участие в этом концерте для него важно.

Александр Кулицкий, скрипач-виртуоз" Для меня это большой такой концерт. Играть для людей в честь какого-то события очень приятно. И играть при людях".

За дирижерским пультом будет Владимир Альтшулер. Именно он дирижировал исполнением «Желтых звезд» Шварца во время премьеры, состоявшейся в девяностые годы. Организаторам хочется закончить концерт на оптимистической ноте: в этом произведении есть трагизм, но в целом это музыка победы. Напомним, что концерт «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста состоится сегодня вечером в Большом зале Филармонии.

Игорь Цыжонов, Максим Беляев, Екатерина Горбачева, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал - Санкт-Петербург.