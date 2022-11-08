Хлеб по старинным петербургским рецептам

08 ноября, вторник, 14:00

Наверняка многие помнят то самое ностальгическое чувство из детства, когда выходишь из булочной и откусываешь свежую корочку черного хлеба. Тот самый хлеб, того самого вкуса, по-прежнему, производит эта старинная печь.

Хлебозавод имени 10-летия Великого Октября, находящийся в самом сердце Петербурга на Херсонской улице, начал свою работу в 1927-ом году. Это был первый в стране хлебозавод-автомат. Огромную печь устанавливали голландцы. С того времени она работает до сих пор. О том как сохраняют традиционные рецепты петербургские пекари.

Евгений Борисов, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург