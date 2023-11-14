Хармс под балалайку-контрабас. Музыкальный проект Михаила Дзюдзе

14 ноября, вторник, 11:30

Основой для этого музыкального произведения стали стихи Даниила Хармса. Жанр авторы определили как концерт-спектакль, а в главной роли Михаил Дзюдзе и его эффектный инструмент – балалайка-контрабас.

Композитор Рустам Сагдиев тоже большой поклонник творчества Хармса, которое считает очень музыкальным, ведь сам писатель играл на фортепиано и любил классическую музыку. В программу вошли отрывки из разных текстов, которые сложились в единое повествование.

О подготовке концерта для контрабаса с абсурдом - в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург