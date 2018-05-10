Handmade: популярные направления ручной работы

08 мая, вторник, 12:59

В век высоких технологий и умных машин у многих людей по-прежнему есть необходимость брать обычный инструмент и делать что-то своими руками. Почему сегодня так востребован handmade?

Юлия Михайлова – свечной мастер. Желание заняться этим делом появилось случайно – увидела красивые свечи и захотела научиться делать также. От задумки до воплощения прошло не так много времени.

Юлия Михайлова, свечной мастер: "Обучение длилось два дня, два дня теории и день практики. Дальше я купила оборудование себе домой и методом проб и ошибок начала делать первые свечки".

Сегодня Юлия – признанный мастер своего дела. Ее работы знают, покупают, рекомендуют своим знакомым. Изготовление свечей не подразумевает наукоемких технологий или сверхсложного оборудования, прежде всего здесь важны руки самого мастера. Увидев однажды резную свечу, возвращаться в обычный магазин уже не захочется.

Юлия Михайлова, свечной мастер: "Резные свечи купить в магазине невозможно, потому что это исключительно ручная работа. Говоря об остальных изделиях сделанных в Китае, мне кажется в них нет души, нету оригинальности, они все одинаковые, поэтому ручная работа она всегда ценится".

Супруги Вячеслав и Ольга еще десять лет назад и не предполагали, что станут основателями гончарной студии. Она художник, он инженер и экономист. Занятие гончарством возникло в их жизни после нескольких лет поисков интересного дела.

Вячеслав Смородин, основатель гончарной студии: "Всегда хотелось делать, что-то совсем свое. Вот отсюда начались поиски какой-то ниши, которая нам была бы интересная и могла бы приносить доход".

Сначала супруги изготавливали на заказ необычную и нестандартную керамику. К примеру, вот таких кукол, или авторские наборы посуды. Но, со временем пришли к тому, что открыли гончарную студию для всех желающих.

Ольга Мыльцева, основатель гончарной студии: "Кто-то вообще не понимает куда он идет, кто-то опасается, а смогу ли я что-то сделать. Ответ да – сможете".

Сегодня интерес к ручному труду на подъеме популярности и многие хотят попробовать сделать что-то своими руками. Однако ценности авторского изделия в нашем обществе пока нет. Многие не видят большой разницы между кружкой из магазина и изделием из гончарной мастерской.

Вячеслав Смородин, основатель гончарной студии: "Из-за того, что рынок плохо развит, образовательный момент тоже отсутствует. Нет просто понимания у людей: когда показываешь какую-нибудь работу, человек не может оценить дорого это или нет, потому что нет понимания сколько на это затрачено времени, сил, материалов, каких материалов".

Модное направление DIY – Do it youself, что в переводе с английского, значит делай это сам, воплотил в своем проекте Денис Гутов. Первым в Санкт-Петербурге и одним из первых в нашей стране он создал открытую мастерскую "Класс труда".

Денис Гутов, основатель и руководитель открытой мастерской: "Место, куда они могли бы приходить, пользоваться инструментом, делать что-то своими руками, это была первоначальная идея. Практически сразу же, в первый же год мы увидели больший интерес к обучению каким-то видам ремесла, работе с деревом, с кожей и так далее".

Сюда можно прийти и с помощью инструмента и собственных рук сделать, что очень давно хотелось. А если не хватает навыка – вас научат. Сегодня в "Классе труда" 4 доступных направления работ: столярные, керамические, изготовление изделий из кожи и даже ювелирные.

Денис Гутов, основатель и руководитель открытой мастерской: "Многие нас спрашивают, а вы можете сделать также, как ИКЕА, но дешевле. Мы честно отвечаем, ручная работа она всегда стоит дороже, чем фабричная. Надо с этим смириться. Либо вы хотите, что-то индивидуальное и понимаете за что вы платите деньги, либо вы в магазине покупаете что-то фабричное".

Кстати, старые-добрые уроки труда, которые исчезли из обычных школ, появились в открытой мастерской. Детям интересно работать с инструментом.

Денис Гутов, основатель и руководитель открытой мастерской: "У нас есть столярный кружок для детей, куда каждую неделю приходят мальчишки в возрасте от 6 до, примерно, 14 лет и возятся с деревяшками".

Делать что-то своими руками не только модно, но и полезно.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург