Губернатор спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений. Александр Дрозденко отчитался перед депутатами. Когда в Петербурге заработает туристическая отрасль?

11 июня, четверг, 12:05

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия коронавирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8−10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений. Правительство на днях представит перечень поэтапных шагов по нормализации жизни в Петербурге. Но даже при отмене ограничительных мер необходимо действовать максимально осторожно. Кстати, на своей странице в социальной сети Губернатор города просит горожан написать ему свои предложения: какие ограничения снять в первую очередь.

Александр Дрозденко отчитался перед депутатами Законодательного Собрания о проделанной работе регионального Правительства в прошлом году. Речь шла об экономике, коронавирусе, социальных объектах и других темах. По его словам, экономика в Ленинградской области растет и развивается. Увеличились доходы населения, а накопленная в бюджете "резервная подушка" оказала помощь в период распространения коронавируса. Помимо этого, губернатор заявил о росте населения – в прошлом году в регионе стало больше на 28 тысяч человек. Строительство социальных объектов также преуспевает. В области строят детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Проблема долгостроев при этом решается – для этого был создан Единый реестр проблемных объектов. Но главные инвестиции в Ленинградской области намерены делать в развитие человеческого капитала.

В Петербурге готовятся к запуску туристической отрасли. Глава Комитета по развитию туризма подчеркнул, что на начальном этапе туристов из других регионов Петербург пока не ждет. Но отрасль начнет работать для горожан. Предлагается открыть туристско-информационные офисы, где можно будет заказать экскурсии с аудиогидами или в сопровождении экскурсоводов. Сначала планируется, что это будут индивидуальные или семейные экскурсии на свежем воздухе, потом небольшие группы по 10–15 человек. Свою работу должны начать и экскурсионные речные трамвайчики. О точной дате начала репетиции турсезона пока не сообщается.

На фасаде здания подростково-молодежного клуба "Буревестник" появилось законное и легальное граффити. Так петербургские художники решили отметить сразу два праздника День России и День молодежи. Поскольку, ограничительные меры в Петербурге не сняты. Все празднования вновь пройдут в онлайне. Кстати, мероприятия объединены одним хештегом "мы россия". Это позволит быстро найти их в сети. Тем, кто находится на вынужденной самоизоляции и не может выйти на улицу, волонтеры к каждому продуктовому или лекарственному набору приложат ленточку с российским триколором и поздравительную открытку.

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал,Петербург.