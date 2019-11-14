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12 ноября, вторник, 16:06

Гребле рад и стар и млад. Итоги спортивного года

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Медали получены, соревнования выиграны, спортсмены-гребцы сушат весла - наступила осень, сезон закрыт. Но тренировки не прекращаются, и при этом остаётся больше времени на общение и другие интересы.

Сейчас гребля переживает не лучшие времена - вместо 15 клубов осталось 3. Но положительные сдвиги уже есть – гребля вошла в спартакиаду школьников, появляются студенческие команды, построено новое здание английского гребного клуба. Символом возрождения гребли стала скульптура Девушка с веслом на Малой Невке – это точная копия первой советской скульптуры, которая потом была растиражирована по всему советскому союзу и вдохновляла целые поколения людей на занятия спортом.

О молодых и самых почтненных  чемпионах по гребле - в нашем репортаже.

 

 
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