16:51 28 марта, вторник
RSS В избранное
28 марта, вторник, 10:00

Готовь сани летом, а катамаран — весной. Вокруг света под парусом

Версия для печати

В гостях у знаменитого путешественника Анатолия Кулика, человека-легенды, который не только сам изобретает и собирает катамараны, но и совершил на одном из них кругосветное путешествие, побывала наша съёмочная группа.

Цех по производству тримаранов и катамаранов в Ломоносове относительно небольшой, но здесь чисто, светло, просторно и всё на своем месте. Вдоль стен — стеллажи с материалами, в углу — небольшой подиум, это рабочая зона главного конструктора. Анатолий Кулик — официально Выдающийся путешественник России, это звание он получил за поход на парусном катамаране собственного производства по Индийскому океану.

 

Подробнее – Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 10:30
Успехи петербургских школьников – в умелых руках наставников

Успехи петербургских школьников – в ...

Как работает институт наставничества в Санкт-Петербурге?

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb