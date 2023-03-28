Готовь сани летом, а катамаран — весной. Вокруг света под парусом

28 марта, вторник, 10:00

В гостях у знаменитого путешественника Анатолия Кулика, человека-легенды, который не только сам изобретает и собирает катамараны, но и совершил на одном из них кругосветное путешествие, побывала наша съёмочная группа.

Цех по производству тримаранов и катамаранов в Ломоносове относительно небольшой, но здесь чисто, светло, просторно и всё на своем месте. Вдоль стен — стеллажи с материалами, в углу — небольшой подиум, это рабочая зона главного конструктора. Анатолий Кулик — официально Выдающийся путешественник России, это звание он получил за поход на парусном катамаране собственного производства по Индийскому океану.

Подробнее – Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург