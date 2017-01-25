Городская служба оповещения

25 января, среда, 14:47

Централизованная система оповещения населения, которая действовала в Ленинграде в годы блокады, сохранилась до наших дней. Сегодня громкоговорители, которые можно увидеть на зданиях, как в исторической части города, так и в новых жилых кварталах, находятся в полной готовности на случай чрезвычайных ситуаций.

Звуки воздушной тревоги и такт метронома знаком, пожалуй, каждому петербуржцу по рассказам бабушек и дедушек, или по документальным и художественным фильмам о блокаде в годы Великой Отечественной войны. Живых свидетелей того, насколько важным был звук метронома в блокадном городе, с каждым годом становится меньше. Однако, в Петербургском филиале Систем вещания и оповещения, рассказы своих предшественников-связистов, которые отвечали за оповещение всего города об авианалетах, передаются уже не первое поколение.

Тамара Формозова – Пенсионерка, ветеран труда, почетный радист РФ:

"Что такое метроном для блокадников? Это символ продолжения жизни, люди жили этим метрономом. Приписывали, что это из дома Радио. Там никогда не было метронома. Все техническое обслуживание, сигнал воздушной тревоги, это все подавалось со второго этажа."

Здание в Ломоносовском сквере на набережной Фонтанки. Именно здесь было и остается по сей день техническое сердце системы оповещения Петербурга. Леонид Иванович Козлов – дитя блокады и звуки воздушной тревоги помнит по детским воспоминаниям. Кто, как не он, может объяснить важность системы оповещения. Всю свою жизнь он посвятил радиосвязи и сегодня занимается проектированием систем оповещения в крупных жилых и социальных комплексах Северной столицы.

Леонид Козлов – Ведущий инженер ФГУП «РСВО-Санкт-Петербург», почетный радист РФ, блокадник:

"На сегодняшний день все объекты имеют это оповещение. Где больше 50-ти человек, там везде должно быть оповещение."

Система оповещения населения в многомиллионном Петербурге – чрезвычайно сложная структура, чтобы разобраться в тонкостях ее работы, надо быть специалистом в сфере связи и современных коммуникационных технологий. Но, говоря простыми словами, все уголки города, включая промзоны и даже закрытые территории, охвачены сетью оповещения.

Антон Жилинский – Главный инженер ФГУП «РСВО-Санкт-Петербург»:

"Сегодня существует много различных систем, это системы оповещения объектов, локальные системы оповещения. В том числе широко используется сеть громкоговорителей и сирен в городе, которые предназначены для максимально быстрой передачи информации жителям города о той или иной чрезвычайной ситуации."

Общедоступной частью системы оповещения является проводная радиоточка, которая есть в каждой квартире. На улице же это более 2,5 тысяч громкоговорителей, закрепленных на фасадах зданий.

Дмитрий Макаров – Главный специалист технического отдела:

"Мы находимся неподалеку от метро Пионерская, на Богатырском проспекте, где на фасаде дома можно увидеть один из громкоговорителей, который входит в систему уличной звукофикации."

Контролируют и следят за работоспособностью всей системы городского оповещения, по-прежнему, в Центре управления сетью в Ломоносовском сквере. Начиная с конца 20-х годов прошлого века, здесь ни на минуту не прекращалась работа. 24 часа в сутки за пультом всегда находится дежурный. Раз в год, в августе, проходит комплексная проверка всей системы с включением сирен и речевого оповещения по всему городу. Но, также 2 раза в месяц, с 3 до 4 часов дня включают тот самый метроном.

Виктор Царев – Начальник Центра управления сетью:

"Горожане могут слышать в громкоговорителях такт метронома, который всем знаком. Сейчас он несет по большей части функцию подтверждения работоспособности. В этот момент люди на местах, которые закреплены за объектами, ведут проверки; и если есть неполадки, то до следующей проверки они устраняются."

Увидеть работу городской системы оповещения можно и в другие дни. Так, последний раз систему использовали 9 мая, во время шествия по улицам города Бессмертного полка.

Иван Петрушин – Начальник Управления информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу:

"В настоящий момент, по итогам прошедших комплексных проверок в прошлом году, по итогам проверок ежемесячных, дается оценка: « готова к применению по предназначению»".

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Татьяна Осипова, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал, Петербург.