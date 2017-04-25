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25 апреля, вторник, 13:01

Город к Параду - готов

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Военные, курсанты и кадеты в Петербурге активно репетируют Парад Победы. Помимо традиционных пеших колонн в этом году в Параде впервые примет участие авиация. В воздух над городом поднимутся вертолеты, истребители, транспортные самолеты. На самой площади пройдет и гусеничная техника во главе с легендарным танком Победы – Т-34.

 Третью неделю парадный расчет гарнизона Западного военного округа отрабатывает элементы предстоящего 9 мая Парада Победы на аэродроме в поселке Левашово. Около трех с половиной тысяч военнослужащих привлечено к участию в этом торжественном событии. Здесь офицеры  и прапорщики,  курсанты и  кадеты, и, конечно, самая эффектная  часть колонны – девушки, обучающиеся в вузах МВД и МЧС.

 

Владислав Пучков, начальник отделения Управления боевой подготовки ЗВО, подполковник: "В данном мероприятии участвуют кадеты Суворовского училища, кроме того, впервые будут участвовать подразделения от ДОСААФ и  очень много молодежи. Это нахимовские подразделения и кадетские подразделения петербургского гарнизона".

 
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