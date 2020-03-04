В Год памяти и славы. Героическая история Ижорского батальона и завода, работавшего в нескольких километрах от линии фронта

04 марта, среда, 14:16

У всех заводов Ленинграда в годы войны и во время блокады была своя особая роль. Но про Ижорские заводы стоит сказать отдельно, ведь они, также как и город Колпино, с первых месяцев войны в прямом смысле слова оказались на линии фронта.

Война добралась до Ленинграда очень быстро. Уже в августе 41-го немцы стояли в нескольких километрах от города. На всех заводах в то время формировались добровольческие отряды, которые наряду с частями регулярной армии выходили к оборонительным рубежам. Вот только в Колпине в первые месяцы войны регулярных частей Красной армии не было, и город защищали только заводчане. Знаменитый Ижорский батальон. Обмундирование им выдали только к концу сентября, на вооружении были в том числе и учебные винтовки, опыта боевых действий не было ни у кого. Первый бой добровольцы приняли 29 августа 41-го.

Лариса Бурим – Директор Музея истории Ижорских заводов:

"Некоторым нужно было объяснять, как с этим оружием обращаться. Не было практики военной, и эта практика нарабатывалась кровью. Выстояли за счет личного мужества и отваги, выстояли, потому что понимали, что за их спинами их семьи, жены и дети, которых надо защищать. Их завод."

Во многих учебниках командиром Ижорского батальона называют Водопьянова, это была официальная версия советского времени. Однако же, первые самые тяжелые месяцы обороны Колпина, до 28 октября 41-го года комбатом Ижорского батальона был Василий Кудрявцев. Его внук Василий и правнук Никита сегодня также являются сотрудниками завода. О вкладе своего деда в оборону города в семье знали всегда, но так же как и сам первый комбат, не считали нужным это подчеркивать.

Василий Кудрявцев – Внук Василия Кудрявцева – первого комбата Ижорского батальона:

"Да, был обычный труженник, работал на Ижорском заводе, был мастером инструментального участка. Вышел на пенсию в 1974 году. Военное время он не любил вспоминать, это, видимо, оставило определнную травму. Но мы знали, кем он был, мы рассказывали об этом в школе своим друзья, коллегам на работе."

Похоронен первый комбат Ижорского батальона на городском кладбище Колпина, как обычный человек, рядом со своими родным. Вот эта памятная доска появилась здесь всего несколько лет назад по инициативе Администрации города. Однако, вернемся к заводу. Завод фактически находился на линии фронта, практически все его цеха были в полуразрушенном состоянии, но завод продолжал работать. В первую блокадную зиму, когда жертв среди гражданского населения, а также среди защитников города было очень много, и похоронные бригады не успевали хоронить тела, в одном из цехов был устроен крематорий.

Юрий Гордиенков – Генеральный директор Ижорских заводов:

"Власти приняли решение о кремировании тел погибших в цехе №3 Ижорского завода. Мы находимся на братской могиле, у памятника "Разорванное кольцо" на территории Ижорского завода. В братской могиле было захоронено 5 524 человека."

Из пяти с половиной тысяч похороненных в этой братской могиле сегодня известны имена только 150 человек. Следы героической обороны Колпина на территории предприятия не сохранились, весь завод после войны был в руинированном состоянии, его отстраивали заново. А вот на улицах Колпина к истории в прямом смысле слова можно прикоснуться.

Лариса Бурим – Директор Музея истории Ижорских заводов:

"Мы с вами находимся на улице Оборонной, это южная окраина 140-тысячного города Колпина, в 1941 году город был в 3 раза меньше. Вот там, где мы с вами стоим, был вырыт первый противотанковый ров, и у этого противотанкового рва в июле 41-го был сооружен двухамбразурный дот, дошедший до наших дней. Из 15 дотов в современном Колпине сохранилось 3."

Город Колпино, также как Ижорский завод был практически полностью разрушен после войны. Однако, те, кто возвращался к своим домам и своему заводу, возродили все из пепла. Сегодня на Ижорских заводах очень много семей, которые называют себя ижорцами в 4-м и 5-м поколении. Для них история родного города и родного предприятия - это также и история семьи.

Ирина Белова – Ведущий специалист Департамента по кадровой политике и управлению персоналом:

"В годы войны на Ижорском заводе работал мой прадедушка Кузнецов Иван Григорьевич, он работал в 11 цехе вальцовщиком, и моя бабушка Екатерина Ивановна Кузнецова, она работала в завкоме, машинистом, помогала организовывать сандружины, организовывала питание для рабочих. Дедушку я плохо помню, его не стало, когда я была совсем маленькой, а бабушка мне много рассказывала и про войну и про те страшные времена, про первый год войны, который она провела в Колпино, продолжая работать на заводе."

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.