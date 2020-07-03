Голосование по поправкам в Конституцию завершилось. В ЗАГСах возобновили церемонии бракосочетания. Как изменились тарифы на коммунальные услуги с 1 июля? Дети-сироты получили ключи от новых квартир

03 июля, четверг, 01:24

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Первые итоги Центризбирком объявит уже сегодня. Сейчас идет подсчет бюллетеней. В Петербурге голосование прошло организованно и спокойно, все обращения о возможных нарушениях сразу же проверялись. Свою позицию "За" или "Против" поправок выразили ведущие политические деятели. Участие в голосовании принял и Губернатор Петербурга Александр Беглов. А накануне основного дня голосования к россиянам обратился Президент страны Владимир Путин.

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Петербурге с шестого июля. Соответствующий документ подписал Губернатор города. Число посетителей в экскурсионных группах не должно превышать пяти человек, остается обязательным использование масок и перчаток, а также обязательная дезинфекция устройств аудиогидов. Так же смогут начать работу магазины, площадь которых больше четырехсот квадратных метров и имеющие отдельный вход с улицы. Кроме того, в Петербурге разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания. Молодоженов не смущают оставшиеся ограничения, принятые из-за борьбы с распространением коронавируса, такие, как например, обязательные маски и перчатки. Правда, теперь, их можно будет снять перед регистратором. А в зал пригласить не более десяти гостей, включая фотографов и операторов.

Пятнадцать молодых петербуржцев получили ключи от новых квартир в поселке Шушары. Документы на право вселения вручил председатель Жилищного комитета. Квартиры выделены детям-сиротам в новых домах уже введенных в эксплуатацию. Всего до конца года планируется выдать 520 квартир в новом и в освобождаемом жилье.

Добавим, что город выкупает у застройщиков квартиры по льготной цене. Она не превышает семидесяти семи тысяч за квадратный метр. Но при этом квартиры выдаются с полной отделкой, сантехникой и плитой. Это своего рода социальная ответственность бизнеса.

Губернатор Петербурга утвердил предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в размере трех с половиной процентов, что на три десятые ниже установленного для Петербурга на федеральном уровне. Индекс ограничивает рост тарифов на услуги ЖКХ. В итоге, общий платеж для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, при расчете по нормативам потребления с 1 июля вырастет не значительно.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.