Голоса, дошедшие до наших дней: что мы помним о блокаде?

12 декабря, среда, 12:27

Точное количество ленинградцев, погибших в блокаду до сих пор неизвестно. Каждый год родственники и историки прибавляют к списку новые имена, а самих блокадников становится все меньше. В блокадном городе оставалось более 400000 детей и теперь чаще звучат их голоса: со страниц детских дневников и от живых свидетелей, которые уже не могут ждать памятных дат, чтобы сказать о главном.