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12 декабря, среда, 12:27

Голоса, дошедшие до наших дней: что мы помним о блокаде?

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Точное количество ленинградцев, погибших в блокаду до сих пор неизвестно. Каждый год родственники и историки прибавляют к списку новые имена, а самих блокадников становится все меньше. В блокадном городе оставалось более 400000 детей и теперь чаще звучат их голоса: со страниц детских дневников и от живых свидетелей, которые уже не могут ждать памятных дат, чтобы сказать о главном.

 
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