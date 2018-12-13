Точное количество ленинградцев, погибших в блокаду до сих пор неизвестно. Каждый год родственники и историки прибавляют к списку новые имена, а самих блокадников становится все меньше. В блокадном городе оставалось более 400000 детей и теперь чаще звучат их голоса: со страниц детских дневников и от живых свидетелей, которые уже не могут ждать памятных дат, чтобы сказать о главном.
12 декабря, среда, 12:27
Голоса, дошедшие до наших дней: что мы помним о блокаде?
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