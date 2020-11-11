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11 ноября, среда, 11:01

Голос как бриллиант - как ограняют молодые оперные таланты?

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Приглашения от ведущих театров мира, гастрольный график, расписанный на месяцы вперёд. Герои нашего сюжета находятся в середине этого пути. Помочь молодым талантам заявить о себе - идея конкурса вокалистов имени Георга Отса.

Концертмейстер Михайловского театра Наталья Дудик знает, как представить вокальные возможности в наиболее выигрышном свете.  И что многие конкурсанты проигрывают только потому, что у них неправильно подобран репертуар. Голос она сравнивает с алмазом, который только в умелых руках может превратиться в сияющий бриллиант. 

Подробнее о будущих звездах оперной сцены и почему отечественный репертуар сложнее западного - расскажем в репортаже.

 
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