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07 июня, среда, 13:50

Энергия будущего в руках ученых

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Россия сегодня является одним из мировых лидеров по производству углеводородного топлива – нефти и газа. Однако именно наша стран 15 лет назад стала учредителем международной премии «Глобальная энергия», которая направлена на стимулирование разработок в области альтернативных источников энергии.

35 ученых из 11 стран в разные годы становились обладателями премии «Глобальная энергия». Их работы, объединенные темой энергетики, охватывают чрезвычайно широкий спектр научных дисциплин от биоэнергетики и исследований управляемого термоядерного синтеза до повышения эффективности нефтепереработки. В 2017 году по решению специального международного комитета экспертов премию «Глобальная энергия» получил Михаэль Гретцель. Швейцарский  ученый-химик  разработал новый тип солнечных батарей, которые преобразуют свет в электричество по принципу фотосинтеза. Разработка была названа именем изобретателя - «ячейки Гретцеля».    

 Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

 
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