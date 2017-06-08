Энергия будущего в руках ученых

07 июня, среда, 13:50

Россия сегодня является одним из мировых лидеров по производству углеводородного топлива – нефти и газа. Однако именно наша стран 15 лет назад стала учредителем международной премии «Глобальная энергия», которая направлена на стимулирование разработок в области альтернативных источников энергии.

35 ученых из 11 стран в разные годы становились обладателями премии «Глобальная энергия». Их работы, объединенные темой энергетики, охватывают чрезвычайно широкий спектр научных дисциплин от биоэнергетики и исследований управляемого термоядерного синтеза до повышения эффективности нефтепереработки. В 2017 году по решению специального международного комитета экспертов премию «Глобальная энергия» получил Михаэль Гретцель. Швейцарский ученый-химик разработал новый тип солнечных батарей, которые преобразуют свет в электричество по принципу фотосинтеза. Разработка была названа именем изобретателя - «ячейки Гретцеля».

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.