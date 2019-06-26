Быть матросом может каждый: гички как образ жизни

25 июня, вторник, 13:07

Любовь к морю может неожиданно проснуться у любого человека, однако далеко не каждый знает, как сухопутному сделать первые шаги в морскую стихию. Однако в Петербурге абсолютно у любого человека есть возможность попробовать свои силы матросом на капитанской гичке.

Главной идеей Atlantic Challenge является не спортивное состязание, а создание настоящей команды. Гички не продаются в магазинах и не изготавливаются на заводах. Ее должны построить те, кто в будущем хочет отправиться на ней в море. Иван Писарев – работает в IT-индустрии, но уже несколько лет свое свободное время проводит под парусом. Два года назад решил возглавить строительство новой гички.