Герои Отечества - среди нас. Расскажем о тех, кто совершил подвиг и как герои живут сегодня

09 декабря, среда, 11:20

На протяжении нескольких столетий, ежегодно в начале декабря в нашей стране отмечали День Георгиевских кавалеров. В советское время этот праздник был упразднен, возродили его в начале 21-го века и сегодня 9 декабря это День Героев Отечества.