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09 декабря, среда, 11:20

Герои Отечества - среди нас. Расскажем о тех, кто совершил подвиг и как герои живут сегодня

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На протяжении нескольких столетий, ежегодно в начале декабря в нашей стране отмечали День Георгиевских кавалеров. В советское время этот праздник был упразднен, возродили его в начале 21-го века и сегодня 9 декабря это День Героев Отечества.

 
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